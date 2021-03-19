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ТАСС

Роскосмос работает над созданием нового бизнеса по предоставлению пусковых услуг

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Роскосмос
Роскосмос.
Источник изображения: ТАСС/Бобылев Сергей

В госкорпорации отметили, что вопрос прорабатывается с широким кругом партнеров

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Роскосмос прорабатывает с широким кругом партнеров варианты сотрудничества по проекту создания космического ракетного комплекса нового поколения на СПГ ("Амур"). Об этом сообщил исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко.

"Это могут быть и обычные поставки требуемого объема СПГ (около 2,8 тыс. тонн в год), и участие в создании наземной космической инфраструктуры. Возможно и полноценное партнерство в новом бизнесе по предоставлению пусковых услуг на внутреннем и внешнем рынках", - сказал Блошенко в ходе ежегодного международного СПГ Конгресса.

Роскосмос и РКЦ "Прогресс" в октябре прошлого года подписали контракт на разработку эскизного проекта космического ракетного комплекса с первой российской многоразовой ракетой на метане "Амур". Ракета получит возвращаемую первую ступень и будет запускаться с космодрома Восточный в Амурской области. В феврале генеральный директор Ракетно-космического центра "Прогресс" (входит в Роскосмос) Дмитрий Баранов сообщил журналистам, что работы по эскизному проектированию метановой ракеты-носителя "Амур" планируется завершить в третьем квартале 2021 года.

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Проекты
Восточный Космодром
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