Войти
ТАСС

Ракета "Союз-2.1а" прошла генеральные испытания перед пуском с Байконура

138
0
0
Новый дизайн «Союза-2»
Новый дизайн «Союза-2».
Источник изображения: Космический центр «Южный», «Роскосмос»

Эта ракета 20 марта должна вывести на орбиту 38 спутников из 18 стран

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Ракета-носитель "Союз-2.1а", которая в субботу должна вывести на орбиту 38 спутников из 18 стран, прошла генеральные испытания. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Работы по второму пусковому дню на Байконуре завершены. Генеральные испытания проведены. Замечаний нет. По космическим аппаратам - норма", - написал Рогозин в своем Telegram-канале.

Глава Роскосмоса уточнил, что в пятницу на космодроме ожидается предпусковой день, работы будут идти по плану.

Старт ракеты-носителя "Союз-2.1а" с Байконура запланирован на 09:07 мск 20 марта. На ней будут запущены космический аппарат дистанционного зондирования Земли CAS500-1 (Республика Корея), японский аппарат для удаления космического мусора ELSA-d, японские спутники дистанционного зондирования Земли GRUS, малый аппарат Саудовской Аравии для получения изображений Земли и обеспечения связи NAJM-1, спутники связи Технического университета Берлина. Также с космодрома Байконур на орбиту отправятся первый спутник Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) ДЗЗ, кубсат центра "Сириус" и НИУ ВШЭ, а также спутник "Орбикрафт-Зоркий" компании "Спутникс". Это будет первый коммерческий пуск компании "Главкосмос пусковые услуги" (входит в Роскосмос).

Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщил ТАСС, что ракета для запуска 38 космических аппаратов будет в бело-синей гамме вместо стандартного серо-оранжевого цветового сочетания. Позже в Роскосмосе подтвердили эту информацию.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
Саудовская Аравия
Южная Корея
Япония
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Байконур
Союз-2 РН
Похожие новости
15.03.2021
Источник: ракету "Союз-2" оформят в новом дизайне
15.03.2021
Роскосмос подтвердил изменение цвета ракеты, запуск которой запланирован на 20 марта
15.03.2019
Не прощай их, Юра
03.08.2018
Дешевые, многоразовые, на метане
26.09.2012
Второй «Байконур». Россия строит космодром на Дальнем Востоке
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.03 02:47
  • 4
"Самая большая угроза": Великобритания оценила Россию
  • 19.03 00:27
  • 25
РЖД и Минобороны решают вопрос о привлечении военных для модернизации Транссиба и БАМа
  • 18.03 20:29
  • 29
Армия Донбасса боеспособна и готова к любому развитию событий
  • 18.03 20:03
  • 2
США назвали число целей для удара в России
  • 18.03 19:45
  • 1
Тренировки берегового комплекса "Бал" прошли на Каспии
  • 18.03 11:53
  • 2
Российские космонавты попытаются найти утечку на МКС с помощью бумажек
  • 18.03 10:10
  • 1
Экипаж МКС обнаружил возможное место утечки воздуха благодаря чаинкам
  • 18.03 09:25
  • 3
В РФ создаётся комиссия по научно-технологическому развитию – указ президента
  • 18.03 06:50
  • 1
Появился первый в своем роде программируемый фотонный квантовый чип, способный выполнять различные алгоритмы
  • 17.03 23:04
  • 93
Министерство обороны России получило новую партию танков Т-90М
  • 17.03 20:48
  • 5
Украинская оборонка берет курс на национализацию
  • 17.03 19:40
  • 2
Калибр имеет значение
  • 17.03 15:42
  • 1
Рогозин ответил на предположения об «альянсе» в космосе с Китаем против Запада
  • 17.03 15:25
  • 1
Когда армия США в последний раз действительно выигрывала войну
  • 17.03 14:41
  • 3
Старик и Черное море: самый возрастной корабль ВМФ возвращается в строй