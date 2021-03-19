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ТАСС

Путин подписал указ о создании военного атташата при посольстве РФ в Мозамбике

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Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Согласно документу, МИД России обменяется соответствующими нотами

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении аппарата военного атташе при посольстве России в Мозамбике. Документ опубликован в базе нормативных актов.

"В целях обеспечения международной деятельности Министерства обороны Российской Федерации постановляю учредить аппарат военного атташе при посольстве Российской Федерации в Республике Мозамбик в следующем составе: а) военный атташе; б) помощник военного атташе", - говорится в документе.

Согласно указу, МИД России обменяется "соответствующими нотами, которые составят соглашение об учреждении аппарата военного атташе при посольстве Российской Федерации в Республике Мозамбик".

Финансовое обеспечение работы атташата будет осуществляться за счет бюджета Минобороны.

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