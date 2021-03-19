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Российская газета

"Скрипач": первый полет перехватчика Ту-128 состоялся 60 лет назад

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Источник изображения: Alexey Vlasov / http://russianplanes.net / wikipedia.org

18 марта 1961 года летчик Михаил Козлов и штурман-оператор Константин Малхасян подняли в воздух Ту-128, а 24 апреля тяжелый двухместный барражирующий перехватчик ПВО впервые достиг сверхзвуковой скорости. Так началась история самолета-перехватчика, который в НАТО получил название Fiddler - "Скрипач".

Причиной появления уникального самолета стала необходимость прикрытия военных объектов от воздушных и ракетных ударов противника. Зенитно-ракетные комплексы С-25 и С-75, при всех их достоинствах, обладали ограниченными возможностями по дальности и мобильности. Создать на их базе сплошной пояс ПВО, способный защитить всю страну или хотя бы наиболее опасные направления, в северных и восточных районах СССР было нереально по экономическим соображениям.

Перехватчик Ту-128 проектировался на базе тяжелого и сравнительно маломаневренного опытного бомбардировщика. Размах крыльев составлял почти 18 метров. Максимальная взлетная масса - 43700 килограммов. Высота полета - 15600 метров. Скорость - 1910 километров в час.

Для повышения боевой эффективности две из четырех ракет К-80 имели полуактивные радиолокационные головки самонаведения, еще две ракеты - тепловые ГСН. Большая расчетная дальность самолета в сочетании с возможностью длительного барражирования в зоне и на направлениях ожидаемых ударов авиации противника выносили рубежи перехвата целей до 1500 километров, не допуская самолеты не только к охраняемым объектам, но и к наземной системе ПВО.

Кроме того, комплекс мог работать в полуавтономном режиме в радиолокационном поле наземных РЛС дальнего обнаружения или станций самолетов ДРЛО, что давало возможность успешно применять Ту-128 в зонах, где отсутствовали системы автоматизированного наведения - в Сибири и на Дальнем Востоке. Согласно предварительным расчетам, новый комплекс имел высокую эффективность и мог обеспечить вероятность поражения цели при стрельбе двумя ракетами на уровне 76 - 77 процентов.

Самолетами Ту-128 были укомплектованы шесть полков авиации ПВО. Две трети всех выпущенных самолетов оставались на службе в 1980-е годы. Эксплуатация Ту-128 со временем была прекращена с поступлением более новых самолетов, таких как МиГ-31.

Единственной боевой операцией Ту-128 стало уничтожение разведывательных зондов НАТО. В музее 64-го истребительного полка в Омске есть упоминания, что в 1975 году истребители сбили над Казахстаном автоматический дрейфующий аэростат США.


Николай Грищенко

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Страны
Казахстан
Россия
США
Продукция
МиГ-31
С-75
Проекты
NATO
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