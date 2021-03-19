Турция начала производство нового бронетранспортёра

Турция начала производство новой версии бронетранспортёра Pars. Вчера, 17 марта, информационное агентство Anadolu сообщило о том, что компания FNSS объявила о подписании контракта на производство БТР Pars İzci.

Pars İzci является разведывательной модификацией в семействе колёсных бронемашин машин Pars компании FNSS. В рамках первого контракта планируется выпустить 100 единиц в течение 36 месяцев, из которых два года отведено на производство предсерийных образцов и государственные испытания.

Проморолик бронетранспортёра Pars İzci

В компании FNSS указывают, что БТР Pars İzci является полностью турецкой разработкой. Машина станет первым носителем турецкого двигателя компании TÜMOSAN мощностью 450 л.с.

Pars İzci имеет соотношение мощности и веса 22 л.с. на тонну. Машина может развивать скорость до 100 км/ч по шоссе и 8 км/ч в режиме амфибии. Производитель делает особый акцент на независимой гидропневматической подвеске, обеспечивающей комфорт экипажу и десанту.