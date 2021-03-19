Войти
WarSpot

Турция начала производство нового бронетранспортёра

116
0
0
Источник изображения: warspot.ru

Турция начала производство новой версии бронетранспортёра Pars. Вчера, 17 марта, информационное агентство Anadolu сообщило о том, что компания FNSS объявила о подписании контракта на производство БТР Pars İzci.

Pars İzci является разведывательной модификацией в семействе колёсных бронемашин машин Pars компании FNSS. В рамках первого контракта планируется выпустить 100 единиц в течение 36 месяцев, из которых два года отведено на производство предсерийных образцов и государственные испытания.

Проморолик бронетранспортёра Pars İzci

В компании FNSS указывают, что БТР Pars İzci является полностью турецкой разработкой. Машина станет первым носителем турецкого двигателя компании TÜMOSAN мощностью 450 л.с.

Pars İzci имеет соотношение мощности и веса 22 л.с. на тонну. Машина может развивать скорость до 100 км/ч по шоссе и 8 км/ч в режиме амфибии. Производитель делает особый акцент на независимой гидропневматической подвеске, обеспечивающей комфорт экипажу и десанту.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Турция
Продукция
Anadolu УДК
Компании
Nurol
Похожие новости
07.05.2019
Турки показали плавающий БТР, специально разработанный для нового УДК
06.05.2019
Демонстрация турецкого плавающего бронетранспортера FNSS ZAHA
19.10.2018
Турция вооружается колесными и гусеничными самоходными ПТРК
09.10.2017
Демонстрация комплектного прототипа "среднего" танка Kaplan MT
26.06.2017
Турецкий SSM после отклонения предложения Otokar откроет новый тендер на серийное производство танка Altay
13.03.2017
Подписан контракт на закупку Турцией 27 машин морского десанта ZAHA
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.03 02:47
  • 4
"Самая большая угроза": Великобритания оценила Россию
  • 19.03 00:27
  • 25
РЖД и Минобороны решают вопрос о привлечении военных для модернизации Транссиба и БАМа
  • 18.03 20:29
  • 29
Армия Донбасса боеспособна и готова к любому развитию событий
  • 18.03 20:03
  • 2
США назвали число целей для удара в России
  • 18.03 19:45
  • 1
Тренировки берегового комплекса "Бал" прошли на Каспии
  • 18.03 11:53
  • 2
Российские космонавты попытаются найти утечку на МКС с помощью бумажек
  • 18.03 10:10
  • 1
Экипаж МКС обнаружил возможное место утечки воздуха благодаря чаинкам
  • 18.03 09:25
  • 3
В РФ создаётся комиссия по научно-технологическому развитию – указ президента
  • 18.03 06:50
  • 1
Появился первый в своем роде программируемый фотонный квантовый чип, способный выполнять различные алгоритмы
  • 17.03 23:04
  • 93
Министерство обороны России получило новую партию танков Т-90М
  • 17.03 20:48
  • 5
Украинская оборонка берет курс на национализацию
  • 17.03 19:40
  • 2
Калибр имеет значение
  • 17.03 15:42
  • 1
Рогозин ответил на предположения об «альянсе» в космосе с Китаем против Запада
  • 17.03 15:25
  • 1
Когда армия США в последний раз действительно выигрывала войну
  • 17.03 14:41
  • 3
Старик и Черное море: самый возрастной корабль ВМФ возвращается в строй