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РИА Новости

Власти сделают все для обеспечения в Крыму безопасности, заявил Путин

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Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание по вопросам социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание по вопросам социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Дружинин

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Власти России сделают все для обеспечения стабильности и безопасности в Крыму, будут развивать регион и создавать условия для притока инвестиций, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы делаем и сделаем все для обеспечения в Крыму стабильности и безопасности, для дальнейшего комплексного развития транспорта, энергетики, всей инфраструктуры, будем поддерживать промышленные и аграрные предприятия, малый и средний бизнес, туризм, создавать условия для притока инвестиций", - сказал Путин в четверг на совещании по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя.

Он подчеркнул, что на этой базе опережающими темпами должно расти качество жизни граждан, "чтобы они имели все возможности получить хорошее и востребованное образование, современные высокотехнологичные медицинские услуги, достойно оплачиваемые рабочие места".

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