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Российская газета

Военные отработали вопросы перебазирования авиации ВКС РФ в Беларусь

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Владимир Астапкович \ РИА Новости
Владимир Астапкович \ РИА Новости.

В ВВС Белоруссии и войсках ПВО прошла совместная штабная тренировка. В ее ходе отработали вопросы перебазирования авиации Воздушно-космических сил Российской Федерации на аэродромы Беларуси.

Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны Республики Беларусь. Кроме того, отработали и применение ВВС и войск ПВО в оборонительных действиях. Планируя использовать эту группировку войск, учитывали опыт боевых действий в Сирии и Нагорном Карабахе.

Начальник главного штаба - первый заместитель командующего ВВС и войсками ПВО генерал-майор Андрей Гурцевич высоко оценил выполнение поставленных перед военнослужащими задач. И добавил, что совместная штабная тренировка позволила повысить уровень подготовки руководящего состава белорусских ВВС и Воздушно-космических сил России.


Светлана Цыганкова

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  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
Сирия
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