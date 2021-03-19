«Высокоточка» выпустила электронных боевых муравьев

Спектр навесного оборудования «Ant 750» весьма впечатляющий. Это может быть поворотный отвал, щетка, бак для воды, снеговой желоб, распылитель, бур, гидромолот, бетоносмеситель, стрела, ковш, разбрасыватель и вилы. Фото НПО «Высокоточные комплексы».

Началось серийное производство инновационного мини-погрузчика «Ant 750»

АО «Раскат» - дочернее предприятие «Ковровского электромеханического завода» холдинга НПО «Высокоточные комплексы» госкорпорации Ростех открыло линию сборки мини-погрузчиков. Уникальные для российского рынка машины способны в ограниченном объеме городского пространства работать на стройках, решать коммунальные задачи, а так же пригодятся в фермерских хозяйствах. До последнего времени подобную высокотехнологичную технику можно был купить только за рубежом.

Название нового «боевика» - Ant, переводиться с английского как «муравей», что в полном объеме отражает его трудоспособность. При использовании дополнительного навесного оборудования машина может чистить тротуары или дороги от снега, убирать листву и мусор, выполнять погрузочно-разгрузочные работы на производстве и складах. По мнению разработчиков, ее основным призвание станет благоустройство территорий, озеленительные работы. Машина будет полезна при землеройных операциях по рытью траншей или канав; перемещению материалов на небольшие дистанции и монтаже вертикальных конструкций таких как установка свай и столбов. А в сельхоз хозяйствах еще и по внесению удобрений.

Спектр навесного оборудования «Ant 750» весьма впечатляющий. Это поворотный отвал, щетка, бак для воды, снеговой желоб, распылитель. Для стройки может быть применен бур, гидромолот, бетоносмеситель, стрела и ковш. Для сельского хозяйства: разбрасыватель и вилы.

Одна из особенностей ярославского «Муравья» электронная система управления машиной. Для этого оператор использует «джойстики» словно он сидит не в кабине погрузчика, а за компьютером или в современном авиалайнере. Любое движении этих гаджетов передается по электронной сети на гидравлические приводы машины. Так, что управлять ей все равно что играть в игру.

В ограниченном городском пространстве «Муравей» разберет любой завал Фото НПО «Высокоточные комплексы»

Как и в авиации «Ant» имеет собственные систем безопасности. Это система FOPS - она гарантирует, что в случае обрушения предметов с высоты на кабину или основные функциональные узлы ни человек в кабине, ни техника не пострадает. Другая – ROPS, она предназначена для защиты водителя при переворачивании техники. Кроме того в машине есть автономный отопитель. Так, что в холодную зиму оператор «муравья» никогда не замерзнет.

Запуск производства инновационной техники лично посетил зампред правительства Ярославской области Максим Авдеев, замгендир по стратегии, инновациям и развитию АО «НПО «Высокоточные комплексы» Александр Дерновой, гендиректоры АО «КЭМЗ» и АО «Раскат» Владимир Родионов и Алексей Кириллов, а также председатель Совета директоров АО «Раскат» Игорь Тупицын и заместитель председателя Совета директоров Кирилл Фудиман. Внимание к вопросу обусловлено тем, что по решению президента Владимира Путина к 2030 году доля гражданской продукции на предприятиях оборонно-промышленного комплекса должна быть доведена до 50%. В настоящее время этот показатель по всей отрасли не превысил двадцати пяти. Притом, что общий объем рынка импортозамещения оценивается экспертами в 6,2 трлн. рублей. Машины серии «Ant» прямы конкуренты привычным горожанам гасторбайтерам Bobcat и Locust.

«Благодаря специальной программе правительства Ярославской области АО «Раскат» стало участником нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости», что безусловно способствует дальнейшему уверенному развитию предприятия. Предприятие стало лидером по производству уплотнительной техники, а теперь будет собирать и мини-погрузчики», - говорит Владимир Родионов.

Напомним, что в 2018 году между правительством области и НПО «Высокоточные комплексы» подписано соглашение о намерениях по сотрудничеству и развитию перспективных направлений, касающееся деятельности АО «Раскат». Холдингом «Высокоточные комплексы» в производство было инвестировано порядка 360 млн. рублей, в том числе и на освоение сборки новой продукции - мини-погрузчиков марки «Ant».

«За последние 3 года завод произвел 383 единицы техники на сумму 1,3 млрд рублей, почти половину которой - в прошлом году. Кроме этого, запускается линия по производству металлоконструкций для мини-погрузчика «Ant 750» и «Ant 1000», фронтального погрузчика «Ant 3000» и кабины для тракторов «Ant 4135F». Один из первых мини-погрузчиков «Ant 750» будет передан администрации Ярославкой области для опытной эксплуатации и изучения рынка», - отметил Александр Дерновой.

В настоящее время АО «Раскат» способно произвести до 150 единиц подобной техники в год.

Дмитрий Сафонов