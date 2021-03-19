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Известия.ru

ВКС России отработали вариант перебазирования техники в Белоруссию

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Военно-космические силы РФ (ВКС) в ходе штабной тренировки, прошедшей в Белоруссии, отработали вопрос перебазирования техники России на белорусские аэродромы. Об этом 18 марта сообщила пресс-служба минобороны Белоруссии.

Кроме того, страны отработали тему охраны западной границы Белоруссии в воздухе, а также другие вопросы.

«В ходе СШТ (совместной штабной тренировки. — Ред.) отрабатывались вопросы планирования применения ВВС и Войск ПВО в оборонительной операции региональной группировки войск (сил) Беларуси и России», — сообщается в Telegram-канале ведомства.

Также Россия и Белоруссия в ходе тренировок отработали вопрос управления подчиненными соединениями и воинскими частями, входящими в состав Единой региональной системы противовоздушной обороны.

«Совместная подготовка позволила повысить слаженность действий органов военного управления, соединений и воинских частей, а также уровень подготовки должностных лиц», — добавили в Минобороны страны.

Тренировка представителей вооруженных сил России и Белоруссии проходила на территории соседнего государства с 16 по 18 марта.

Ранее, 7 марта, сообщалось, что Россия и Белоруссия будут проводить совместные учения на территории двух государств с 9 по 20 марта. В тренировке примут участие Воздушно-десантные войска России и Силы специальных операций (ССО) Вооруженных сил Белоруссии.

Первые совместные российско-белорусские тактические учения — миротворческие — завершатся 20 марта на полигоне Поливно в Ульяновской области. В учениях будет задействовано более 400 российских военнослужащих и около 100 единиц боевой и спецтехники, а от белорусской стороны — более 80 военнослужащих.

Кроме того, в учениях задействованы два ударных вертолета Ми-24 и шесть транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ Центрального военного округа.

3 марта на сирийской авиабазе Хмеймим прошла совместная тренировка военнослужащих ВМФ России и летчиков ВКС России. Военные отрабатывали механизмы радиотехнической разведки и сопровождения кораблей силами авиации.

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