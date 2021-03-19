12 инновационных разработок представлены для Минобороны России

На специализированной экспозиции в конгрессно-выставочном центре (КВЦ) «Патриот» были продемонстрированы 12 инновационных разработок, выполненных в интересах Минобороны России предприятиями и научно-исследовательскими организациями.

Выставка проходит в рамках работы комиссии военного ведомства по инновационным проектам и технологиям. Как подчеркнули в Минобороны, представленные инициативные разработки были выполнены в минимальные сроки и являются примером эффективного взаимодействия потребителей и разработчиков вооружения, военной и специальной техники.

На тематической экспозиции показан малогабаритный носимый комплекс средств автоматизации управления артиллерийскими и минометными подразделениями, обеспечивающий автоматизацию действий артиллерийских расчетов и штабов от командира орудия до командира дивизиона (батареи).

«Основные преимущества комплекса заложены в использовании технологии беспроводного соединения на базе вычислительных средств отечественного производства. При этом уменьшение временных затрат на развертывание комплекса, а также применение в его составе радиостанций шестого поколения позволяет повысить надежность разработки при использовании в экстремальных условиях и обеспечивает высокую мобильность подразделений тактического звена», - отметили в министерстве.