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12 инновационных разработок представлены для Минобороны России

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Источник изображения: vpk-news.ru

На специализированной экспозиции в конгрессно-выставочном центре (КВЦ) «Патриот» были продемонстрированы 12 инновационных разработок, выполненных в интересах Минобороны России предприятиями и научно-исследовательскими организациями.

Выставка проходит в рамках работы комиссии военного ведомства по инновационным проектам и технологиям. Как подчеркнули в Минобороны, представленные инициативные разработки были выполнены в минимальные сроки и являются примером эффективного взаимодействия потребителей и разработчиков вооружения, военной и специальной техники.

На тематической экспозиции показан малогабаритный носимый комплекс средств автоматизации управления артиллерийскими и минометными подразделениями, обеспечивающий автоматизацию действий артиллерийских расчетов и штабов от командира орудия до командира дивизиона (батареи).

«Основные преимущества комплекса заложены в использовании технологии беспроводного соединения на базе вычислительных средств отечественного производства. При этом уменьшение временных затрат на развертывание комплекса, а также применение в его составе радиостанций шестого поколения позволяет повысить надежность разработки при использовании в экстремальных условиях и обеспечивает высокую мобильность подразделений тактического звена», - отметили в министерстве.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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