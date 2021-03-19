Как сообщает агентство РБК в материале Инны Сидорковой "Компании "Сухой" и "МиГ" прекратят существование", ведущие авиационные конструкторские бюро объединят в один центр на Ходынском поле, компании "МиГ" и "Сухой" перестанут существовать как самостоятельные юрлица, а аппарат "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК) сократят на несколько тысяч человек, решили в Госкорпорации "Ростех".

(с) ГК "Ростех"

В 2021 году компании "Сухой" и "МиГ" перестанут существовать как самостоятельные юрлица, они вместе с Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК), в которую они входят, станут единым юрлицом под названием Корпоративный центр самолетостроения, который расположится в Москве. Такое решение было принято по итогам прошедшего 16 марта в "Ростехе" совещания о дальнейшей реформе авиастроения с участием главы госкорпорации Сергея Чемезова, руководства и генеральных конструкторов ОАК, сообщил РБК источник в авиапромышленности и подтвердили в пресс-службе госкорпорации.

В подчинение новому центру также перейдут компании "Туполев", "Ильюшин" и "Иркут".

На совещании также было объявлено о создании Единого инженерно-конструкторского центра ОАК, в составе которого в перспективе будут объединены все авиационные конструкторские бюро. Он разместится в районе традиционного центра самолетостроения на Ходынском поле, уточнили в "Ростехе". Для контроля проводимых преобразований Чемезов намерен сам возглавить совет директоров входящей в "Ростех" ОАК.

В феврале стало известно, что глава "Ростеха" поручил подготовить план объединения ОАК с конструкторскими бюро и управлением программами. Согласно протоколу совещания по вопросам организационной трансформации группы ПАО "ОАК" предполагалось, что авиационные КБ и дирекции авиационных программ будут объединены с ОАК. "Планируется также перенос юридических адресов всех управляющих компаний в авиапроме по месту нахождения серийных заводов. Для МиГ это, например, Луховицы или Нижний Новгород, для "Сухого" - Комсомольск-на-Амуре или Новосибирск, для "Ильюшина" - Ульяновск, для "Туполева" - Казань", - утверждал источник РБК.

Кадровая оптимизация является неизбежной для многочисленного административно-управленческого аппарата ОАК, но она не затронет мозговой центр авиастроения - конструкторский блок, заверили в "Ростехе".

Только в Москве в штате ОАК числятся около 20 тыс. сотрудников. По словам источника РБК в авиапромышленности, 15 тыс. - это конструкторы, "то есть тот состав, который трогать не будут". "Где-то порядка 5 тыс. - это управленцы в чистом виде. А классическая управляющая холдинговая компания в составе "Ростеха" - это где-то около 500 человек. То есть к этому будут стремиться", - утверждает собеседник.

Принятию этих решений предшествовали длительные консультации с властями и авиастроителями, сообщили РБК в "Ростехе". Реформа будет реализована поэтапно, в течение нескольких лет. "Еще предстоит проработка всех ключевых изменений с конструкторским блоком, дирекциями самолетных программ, производственными площадками", - подытожили в пресс-службе госкорпорации.

Зачем нужны преобразования

В октябре 2018 года президент Владимир Путин подписал указ о передаче "Ростеху" 92,31% акций ОАК. В июле 2019 года Сергей Чемезов сообщил главе государства о необходимости докапитализировать компанию на 300 млрд руб., и Путин ее одобрил. В марте прошлого года было объявлено, что процесс вхождения ОАК в "Ростех" завершился.

В августе прошлого года в интервью РБК индустриальный директор авиакластера "Ростеха" Анатолий Сердюков заявил, что долги ОАК перед банками составляют около 530 млрд руб. Источник РБК в оборонно-промышленном комплексе отмечает, что с тех пор долг вырос. "Только на его обслуживание уходит около 80 млн руб. в день", - пояснил он.

Сердюков сообщил, что 530 млрд руб. - это старые долги ОАК, образовавшиеся в результате выполнения государственных задач. "ОАК вынужденно кредитовалась под решение этих задач на очень невыгодных условиях, которые были в то время", - пояснил глава авиакластера. Чемезов также объяснил в интервью РБК, что это фактически невозвратные кредиты, полученные еще в конце 1990-х, в начале 2000-х годов.

Согласно плану оздоровления ОАК, компания будет докапитализирована из бюджета более чем на 250 млрд руб.: эти деньги пойдут на погашение долгов перед банками. Долги на сумму еще около 150 млрд руб. будут реструктурированы. Курирующий оборонную промышленность вице-премьер Юрий Борисов объявил, что часть долга ОАК будет реструктурирована в течение 15 лет. Источник РБК, близкий к ОАК, уточнил, что реструктуризация будет осуществляться под 2% годовых. По словам собеседника РБК, основными кредиторами ОАК являются Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк и Новикомбанк.

Государство, оказывая отрасли помощь, ждет радикальных реформ, которые помогут решить накопившиеся финансовые проблемы и повысить конкурентоспособность отечественных самолетов в стране и в мире, заявил РБК Чемезов, комментируя итоги совещания 16 марта. Реформа ОАК призвана убрать избыточные уровни управления, сделать административную структуру корпорации более компактной и гибкой, сократить непроизводственные издержки, добавили в пресс-службе "Ростеха".

В пресс-службе ОАК уточнили, что реформы нацелены на рост загрузки производственных мощностей и повышение производительности. "Совокупный оптимизационный эффект от проводимых преобразований должен составить до 130 млрд руб.", - сообщили в ОАК.

Успешной ли будет реформа

Попытки объединить отраслевые КБ в одном месте предпринимаются регулярно. Однако идея создать Национальный центр авиастроения в Жуковском натолкнулись на колоссальное сопротивление со стороны проживающих в Москве сотрудников авиакорпораций, напомнил исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев. Но есть и успешный пример: госкорпорация "Роскосмос" выбрала свою историческую площадку в Филях для размещения Национального космического центра, в рамках которого объединятся разработка, производство и образовательный центр, заметил эксперт.

Авиастроители за минувшие десятилетия регулярно получали господдержку не только для реализации конкретных проектов, в том числе и в гражданском сегменте, но и для повышения финансовой устойчивости отдельных предприятий, подчеркнул Пантелеев. "Помогали ли эти вложения радикально переломить ситуацию и перезапустить бизнес? Увы, не всегда. Без перестройки внутренних процессов, без повышения эффективности списанные долги очень быстро отрастали заново, а продажи как были на недопустимо низком уровне, так и оставались. Поэтому неудивительно, что сейчас "Ростеху" и ОАК необходимо проводить системные реформы и слезать с иглы бюджетного финансирования", - утверждает эксперт.

О том, что отечественная авиационная промышленность "переразмерена" с точки зрения занимаемых площадей, говорили еще 20 лет назад, напомнил Пантелеев. Но до тех пор пока в Москве сохранялось опытное производство ведущих конструкторских бюро, говорить о переезде на общую площадку не приходилось. "Сейчас же создать корпоративный и инженерный центр с развитой инфраструктурой, в котором будут обеспечены комфортные условия для сотрудников, решены все вопросы с обеспечением защиты данных, вполне реалистично", - считает эксперт.

Пантелеев считает, что любая, даже самая необходимая реформа всегда будет встречать противодействие. "Если "Ростех" покажет, что не планируется никаких переездов конструкторов из Москвы в регионы, что конструкторские школы будут сохранены, что интересы сторон будут сбалансированы, то оптимизацию удастся провести относительно безболезненно", - заключил он.

В свою очередь, Государственная корпорация "Ростех" 18 марта 2021 года опубликовала пресс-релиз, в котором сообщается:

Госкорпорация Ростех объединит ОАК, компании "Сухой" и "МиГ" в единый корпоративный центр самолетостроения, который консолидирует управление самолетными программами и другими активами ОАК. Инженерно-конструкторские функции группы будут выделены в отдельный центр, который расположится в Москве - в его состав войдут все авиационные конструкторские бюро.

Такие решения озвучил генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов на совещании с руководством Объединенной авиастроительной корпорации и ее ведущих инженерных центров, где обсуждались задачи развития авиастроения на ближайшие годы.

Цели проводимых преобразований - повышение экономической устойчивости Группы ОАК, оптимизация административно-управленческого аппарата, снижение непроизводственных издержек и долговой нагрузки. Для контроля проводимых преобразований глава Ростеха Сергей Чемезов намерен лично возглавить совет директоров ОАК.

Оптимизация не затронет инженерно-конструкторские кадры. Конструкторские школы сохранят самостоятельность, получат новые возможности для развития, а также улучшенные условия труда в формате Единого инженерно-конструкторского центра. Центр расположится в Москве, где сосредоточена существующая испытательная и стендовая инфраструктура ОАК. Перемещение авиационных КБ в другие регионы не стоит в повестке дня.

"Мы формируем в Москве единую управляющую организацию и единый центр конструкторских компетенций для всех компаний ОАК. Системные реформы должны усовершенствовать структуру компании и решить вопросы ее финансовой устойчивости, повысить конкурентоспособность отечественных гражданских самолетов и покрыть значительные потребности России в современных воздушных судах для пассажирских перевозок. С учетом важности задачи я принял решение взять вопрос корпоративных реформ под личный контроль и возглавить совет директоров ОАК", - сказал Сергей Чемезов.

Корпоративный Центр самолетостроения ОАК, куда вольются "Сухой" и "МиГ", консолидирует функции управления самолетными программами, а также станет управляющей организацией для компаний "Туполев", "Ильюшин" и корпорации "Иркут".

Реформа будет реализована поэтапно, в течение нескольких лет. При этом еще предстоит проработка всех ключевых изменений с конструкторским блоком, дирекциями самолетных программ, производственными площадками.

"Структурные преобразования, программа оптимизации издержек, трансформация индустриальной модели, научно-конструкторского блока, цифровая трансформация ОАК нацелены на рост загрузки производственных мощностей и повышение производительности труда. Совокупный оптимизационный эффект от проводимых преобразований должен составить до 130 млрд рублей", - сказал генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь.