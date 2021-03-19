США за тысячи километров от Вашингтона обсуждают региональные вызовы

В рамках политики США по поддержке укрепления Сил обороны Грузии в Тбилиси с официальным визитом побывал командующий армией США в Европе и Африке генерал-лейтенант Кристофер Каволи.

В ходе встречи с министром обороны Грузии Джуаншером Бурчуладзе они обсудили вопросы сотрудничества в сфере безопасности.

«В рамках визита генерал Каволи и министр Бурчуладзе обсудили вызовы безопасности в регионе, инициативы сотрудничества в области безопасности и перспективы будущего сотрудничества. Особое внимание было уделено совместным тренировкам и учениям, в том числе многонациональным учениям «Крепкий дух», запланированным на лето 2021 года», — сообщили в пресс-службе Минобороны Грузии.