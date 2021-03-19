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Российская газета

Стрельбы крупнейшего корабля на воздушной подушке сняли на видео

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Малый десантный корабль на воздушной подушке "Мордовия" Балтийского флота выполнил артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям в Балтийском море у побережья Калининградской области.

На вооружении Балтийского флота состоят два таких корабля проекта 12322 "Зубр" - "Мордовия" и "Евгений Кочешков", недавно вернувшийся в строй после ремонта на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь". Это крупнейшие в мире десантные корабли на воздушной подушке.

Как сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту, выход "Мордовии" в море был плановым. Экипаж в морском полигоне создал оборонительное противолодочное минное заграждение, поставил учебные донные мины. Затем эти мины были успешно обезврежены при помощи корабельной артиллерии.

На переходе морем экипаж МДКВП отработал защиту от оружия массового поражения, уделив особое внимание было уделено выполнению нормативов по герметизации корпуса корабля и проведению спецобработки при условном попадании в область радиационного загрязнения.

Корабль также осуществил высадку морского десанта на необорудованное побережье. В десантировании было задействовано подразделение морской пехоты Балтийского флота на бронетранспортерах БТР-82А. Задачей морпехов было прорвать противодесантную оборону противника с моря.

Справка "РГ"

МДКВП "Мордовия" - малый десантный корабль на воздушной подушке проекта 12322 "Зубр". Предназначен для приема с оборудованного или необорудованного берега подразделений морских десантов с боевой техникой, перевозки морем, высадки на побережье противника и огневой поддержки десантируемых войск. Благодаря конструктивным особенностям воздушной подушки может передвигаться по земле, обходя небольшие препятствия (рвы и траншеи) и минные заграждения, двигаться по болотам и высаживать десант в глубине обороны противника. Для МДКВП "Зубр" доступно для высадки десантов до 70 процентов общей длины береговой линии морей и океанов мира.


Светлана Песоцкая (Калининградская область)

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Продукция
БТР-82
БТР-82А
Зубр
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Янтарь ПСЗ
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12322 Зубр
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