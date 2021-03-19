The Telegraph (Великобритания): Британия вкладывает миллиарды в разработку самых быстрых в мире ракет

Газета The Telegraph сообщает о денежных вливаниях британского минобороны в разработки перспективного оружия — гиперзвуковых ракет и лазеров. Автор сообщает, что англичан на такие меры сподвигли успешные испытания российского гиперзвукового оружия. Пора сделать британскую армию самой эффективной и новаторской в мире, заявил источник из правительства.

Министерство обороны выделяет 6,6 миллиарда фунтов стерлингов на разработку новой боевой техники, такой как гиперзвуковые ракеты и лазерное оружие

Правительство Британии объявило, что Министерство обороны даст новый толчок разработке современной боевой техники, такой как гиперзвуковые ракеты и лазерное оружие, выделяя на эти цели дополнительные средства.

В Комплексном обзоре внешней и оборонной политики, проблем безопасности и развития, о начале которого премьер-министр объявил во вторник, говорится о выделении 6,6 миллиарда фунтов стерлингов на передовые военные исследования.

Военное ведомство вложит значительные суммы дополнительных средств, полученных в прошлом году от казначейства, в "исследования высокой степени риска".

Противники Британии, такие как Россия, вкладывают деньги в новые программы по созданию авиационного оружия, которое сможет преодолевать существующие системы противоракетной обороны. Сюда входят гиперзвуковые планирующие боевые блоки, способные развивать скорость свыше 24 000 км/час.

Министерство обороны заявило, что исследования в области "космического оружия, оружия направленной энергии и современных высокоскоростных ракет обеспечат прочное военное преимущество".

Руководители военных ведомств Британии и США в последние годы обеспокоены тем, как идет разработка и создание новой военной техники в России, Китае, Иране и Северной Корее.

Такая спешка с разработкой нового оружия отчасти стала следствием сообщений из России об успешных испытаниях в октябре прошлого года гиперзвуковой противокорабельной крылатой ракеты "Циркон", имеющей скорость 8 Махов, а также гиперзвукового планирующего боевого блока "Авангард", предположительно способного доставлять к цели ядерные боеголовки на скорости в 20 раз выше скорости звука.

Китайский гиперзвуковой беспилотный летательный аппарат DF-17 предположительно может развивать скорость 10 Махов, хотя проверить эти утверждения не представляется возможным.

Американская перспективная гиперзвуковая аэробаллистическая ракета воздушного пуска, испытания которой начнутся в апреле, оценочно сможет развивать скорость в 6 Махов.

Министерство обороны вкладывает средства в разработку новой ракетной техники не только для того, чтобы создать такое оружие, но и чтобы лучше понять, как от него надежно защититься.

1 Мах - это скорость звука на уровне моря, составляющая примерно 1 234 километра в час. Гиперзвуковая скорость - это скорость от пяти до 10 Махов.

На скорости свыше пяти Махов начинают меняться химические свойства металлов, из которых изготовлен летательный аппарат, потому что на них оказывает воздействие высокая температура, вызванная трением молекул воздуха. Из-за этого разработка такого рода систем сопряжена с большими трудностями.

Космический челнок во время возвращения в земную атмосферу развивал скорость около пяти Махов, но нуждался в специальном керамическом покрытии, защищающем его от высочайших температур.

В следующий понедельник Министерство обороны изложит планы будущего устройства британских вооруженных сил в своем директивном документе.

В опубликованной в прошлом году научно-технической стратегии говорится, что военное ведомство будет "в приоритетном порядке проводить исследования высокой степени риска, направленные на модернизацию наших вооруженных сил".

Участвовавший в разработке этого документа правительственный источник рассказал изданию The Telegraph, что ставка на риск в исследовательской работе является попыткой сделать британские вооруженные силы "самыми эффективными и новаторскими в мире".

Чтобы сократить время между разработкой и принятием на вооружение, Министерство обороны намерено использовать искусственный интеллект и "цифровое дублирование".

Правительственный источник сообщил, что в своих исследованиях и разработках Британия будет следовать примеру американской программы в области ВВС "Превосходство в воздухе нового поколения". В этой программе реализуется так называемое "правило Роупера", названное именем начальника управления закупок ВВС США Уилла Роупера (Will Roper). Оно гласит, что разработка и передача в войска новой техники, даже такой сложной, как истребители, должна занимать не более пяти лет.

Для сравнения: на разработку истребителя-невидимки F-35, который только сейчас поступает на вооружение, ушло около 20 лет.

В Комплексном обзоре говорится, что в стране будет создана сеть инновационных хабов Министерства обороны в составе технологических кластеров для более эффективного освоения средств, выделяемых на новые исследования и разработки.

Правительство разработает промышленную стратегию в сфере обороны и безопасности в целях создания "более надежной среды для промышленности". Так инвестиции будут поддерживать инновации, превращая их боеготовые системы национальной безопасности и в перспективные коммерческие возможности".

Военное ведомство также опубликует стратегию искусственного интеллекта и создаст новый центр для ускоренного внедрения новой техники и технологий.

Доминик Николс (Dominic Nicholls)