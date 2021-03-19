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РИА Новости

Источник не подтвердил слухи о поставке Киеву турецких беспилотников

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Турецкий военный на фоне флага. Архивное фото
Турецкий военный на фоне флага. Архивное фото.
Источник изображения: © AP Photo / Burhan Ozbilici

АНТАКЬЯ, 18 мар – РИА Новости. Источник в военно-промышленном комплексе Турции не подтвердил РИА Новости сообщения в СМИ о поставке на Украину не менее 30 ударных беспилотников Bayraktar TB2, которые могут быть развёрнуты в районе демаркационной зоны в Донбассе.

Ранее в российских СМИ появилась информация о том, что на Украину из Турции 14 марта были переброшены не менее 30 ударных беспилотников Bayraktar TB2.

"У нас нет такой информации", - сказал собеседник агентства на просьбу подтвердить поставку на Украину партии ударных беспилотников.

В январе 2019 года занимавший тогда пост президента Украины Петр Порошенко заявил о подписании соглашения с Турцией о закупке Bayraktar TB2 для украинской армии. Также Порошенко отметил, что турецкие ударные беспилотники будут поставлены на вооружение в подразделения сил спецопераций, десантников, моторизованные войска и другие воинские части.

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Страны
Россия
Турция
Украина
Проекты
БПЛА
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