Сухопутные войска вооружат новым скорострельным автоматом АК-12

Полки и дивизии Сухопутных войск продолжают массово оснащать новыми автоматами Калашникова АК-12. 18 марта стало известно, что крупные партии такого оружия поступят в течение этого года на вооружение разведывательных и мотострелковых подразделений Восточного военного округа, дислоцированных в Амурской области, Еврейской автономии и Хабаровском крае. Об этом сообщили в пресс-службе ВВО.

Солдаты из разных военных округов России уже оценили преимущества нового автомата Калашникова. Он имеет небольшую отдачу при стрельбе, удобный регулируемый приклад и тактический ремень. А еще за счет съемного дульного тормоза-компенсатора автомат позволяет вести малошумный и беспламенный огонь. Это оружие можно перезаряжать одной рукой без передергивания затвора при смене магазина. К тому же автомат обладает улучшенной эргономикой и большей кучностью при стрельбе очередями. Кроме того, на нем предусмотрены режимы одиночного выстрела и очереди с отсечкой по два патрона.

Ак-12 калибра 5,45 мм весит чуть более трех килограммов, имеет скорострельность 700 выстрелов в минуту и прицельную дальность в тысячу метров. Наличие планки Пикатинни на крышке ствольной коробки позволяет устанавливать на автомат коллиматорные, оптические и ночные прицелы, а также механические прицельные приспособления с диоптрическим целиком. Это оружие можно дополнить передней рукоятью, фонарем и лазерным целеуказателем. При необходимости АК-12 оснащают 40-мм подствольным гранатометом ГП-25 или ГП-30.

Внешне автомат схож с классическим АК и сохранил надежность работы всех механизмов знаменитого "Калашникова". Уровень унификации с базовым образцом АК-74М, по некоторым данным, превысил пятьдесят процентов, что позволило быстро и с минимальными затратами начать серийное производство АК-12. Для него даже подходят штатные магазины 74-й модели емкостью 30 патронов.

Все эти обстоятельства учли в Минобороны РФ при выборе автомата для боевой экипировки "Ратник". Одним из главных аргументов в пользу АК-12 стала его относительно небольшая цена. По подсчетам ведомства, новое оружие обходится военным заказчикам лишь на четверть дороже, чем штатные автоматы.

Юрий Гаврилов