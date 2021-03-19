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Интерфакс-АВН

В Санкт-Петербурге открыт медицинский научно-производственный комплекс концерна ВКО "Алмаз-Антей"

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Вывеска ОАО Концерн ПВО Алмаз-Антей. архивное фото
Вывеска ОАО Концерн ПВО Алмаз-Антей. архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Артем Житенев

Москва. 18 марта. ИНТЕРФАКС - Концерн ВКО "Алмаз-Антей" открыл в четверг в Санкт-Петербурге научно-производственный комплекс, а также представил новое высокотехнологичное медицинское оборудование, разработанное и производимое холдингом в рамках программы диверсификации, сообщили в пресс-служба концерна.

"Сегодня мы открываем фактически новый центр компетенций в сфере медицинских разработок - площадку ВКО "Медпром": это и разработки, и опытное производство", - сказал заместитель генерального директора концерна ВКО "Алмаз-Антей" по производственно-технологической политике Александр Ведров, которого цитирует пресс-служба.

При этом он отметил, что на дочерних предприятиях концерна уже отлажено серийное производство целого ряда медицинских изделий. "В дальнейшем наши возможности в этой сфере ограничены только потребностями потенциальных заказчиков", - сказал Ведров.

По информации пресс-службы, на ближайшую перспективу ООО "ВКО "Медпром" будет основной научно-производственной площадкой концерна для разработки и производства опытных образцов медицинской техники.

"На этом предприятии холдинга уже работают более 50 ведущих российских разработчиков, площадка оснащена научными лабораториями и рентгеновскими защитными боксами для тестирования медоборудования", - сообщили в пресс-службе.

В рамках импортозамещения на дочерних предприятиях концерна (завод "Красное Знамя", г.Рязань, и Нижегородский завод 70-летия Победы, г.Нижний Новгород) налажено производство профильных комплектующих изделий. Доля российских компонентов в медицинском оборудовании разработки и производства концерна на данный момент составляет более 70% с последующей перспективой увеличения до 90%.

В пресс-службе сообщили, что в рамках презентации были продемонстрированы два флагмана новой линейки медоборудования концерна, готовых к серийному производству: телеуправляемый комплекс с томосинтезом Р-600 "Полидиагност" и универсальный рентгенографический аппарат Р-600 "Униарм-Флюорограф".

Кроме того, были представлены палатный рентгеновский аппарат, который уже успешно прошел "проверку боем" в условиях борьбы с COVID-19, маммографический комплекс серии Р-500, а также другое медицинское оборудование, производимое предприятиями концерна.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Р-500
Компании
Алмаз-Антей
Проекты
Медицина
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