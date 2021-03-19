В США признали бесполезность армии Великобритании в войне с Россией

Армия Великобритании вряд ли окажется полезной США при войне с Россией, признает Forbes.

Американское издание, ссылаясь на отчет комитета по вопросам обороны палаты общин британского парламента, пишет, что «в 1997- 2020 годы (за исключением небольшого количества инженерных танков и защищенных машин Viking) минобороны [Великобритании] не поставило ни одной новой бронемашины из основной программы закупок на оперативную службу в армию».

«А теперь представьте себе войну с Россией вдоль восточной границы НАТО. Альянс будет ожидать, что британская армия присоединится к боевым действиям. Непонятно, что британцы с их истощающимися запасами старых машин смогли бы предложить», — уверяет Forbes.

В марте генерал Ричард Даннат, в 2006-2009 годы возглавлявший генштаб Вооруженных сил (ВС) Великобритании, заявил, что истребитель пятого поколения укороченного взлета и вертикальной посадки F-35B Lightning II разоряет министерство обороны страны.

В том же месяце Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности Российской академии наук (РАН) Константин Блохин раскрыл возможные последствия гипотетической ядерной войны России и Великобритании. «Понятно, что ядерная война с такой страной, как Россия, скорее всего, будет последней в истории человечества», — заявил Блохин.

Иван Потапов