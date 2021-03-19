Экс-глава Генштаба рассказал о возможностях ПВО в Крыму

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Силы и средства армейской группировки в Крыму могут отследить, а в случае необходимости и пресечь полеты бомбардировщиков B-52 ВВС США с территории Украины, заявил бывший начальник Генштаба Вооруженных сил РФ генерал армии Юрий Балуевский.

На круглом столе "Историческое значение возвращения Крыма в родную гавань" в Совфеде он напомнил, что недавно B-52 на учениях в воздушном пространстве Украины "отрабатывали условно нанесение ударов ядерным оружием".

"Сегодня, вчера и завтра возможности войск, сил, находящихся в Крыму позволяют анализировать, отслеживать и осуществлять предварительные действия по контролю, наблюдению и предупреждению, а если необходимо - и пресечению этих действий", - сказал Балуевский.

По его словам, Крым - это контроль надводной, подводной, воздушной обстановки. "Это и контроль доступа иностранных судов и кораблей в Азовское море. Это и сохранение нашего кратчайшего морского пути для ВМФ России в стратегически важный регион – Средиземноморье", - добавил Балуевский.

Кроме того, по его словам, это "увеличение расходов нашего потенциального противника на совершенствование военной инфраструктуры на юго-западных рубежах России".

"Для нас Крым - плацдарм обороны южных рубежей. Это однозначно позволяет совершенствовать нашу оборонную инфраструктуру на этом направлении", - заключил бывший начальник Генштаба.