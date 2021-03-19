Главред (Украина): эксперт объяснил, зачем США и Британия вооружают Украину

Таскать каштаны из огня чужими руками — старинный принцип британской политики. Именно поэтому Лондон делает ставку на вооружение украинской армии. Ведь на Даунинг-стрит Украину видят в качестве форпоста сдерживания России, который не позволяет Москве стать «угрозой для всего мира».

Британия заявила о намерениях помогать развивать и усиливать ВСУ

Британия является проводником интересов США в Европе, в частности, к этим интересам относится и сдерживание России, заявил политический аналитик Александр Кочетков. Именно поэтому Британия заявила о намерениях помогать Украине, в частности, развивать и усиливать ВСУ.

"Британия видит на Украине форпост сдерживания России, который не позволяет Москве стать угрозой для всего мира", - подчеркнул эксперт. По его словам, помощь со стороны Британии Украине может представлять собой консультации инструкторов, оружие и деньги, а также напомнил о предложении Лондона строить британские катера на территории Украины.

Политический аналитик отметил, что США и Британия настраивают Украину готовиться к любым агрессивным действиям России и наращивать свои силы. "Британия и Штаты хотят, чтобы в случае, если Россия попытается начать масштабную войну, украинское войско могло нанести ей недопустимые потери, которые вызовут в РФ общественное возмущение и остановят Москву. Мы должны быть готовыми в ответ нанести России даже большие потери, чем те, которые понес Советский Союз во время вторжения в Афганистан", - пишет он.

Кочетков добавил, что, если Украина с помощью США и Британии построит современную армию, она продержится в вероятной войне с РФ не две недели или два дня: "А ровно столько, сколько нужно, чтобы Россия захлебнулась. Если мы продержимся два месяца, этого вполне будет достаточно, чтобы русская военная мощь угасла".

Поставки американского оружия на Украину:

26 августа Джо Байден пообещал в случае победы на выборах поработать над тем, чтобы предоставить Украине летальное вооружение.

23 октября 2020 года Верховный главнокомандующий Объединенных сил в Европе американский генерал Филип Бридлав заявил, что если бы США приняли решение предоставить Украине ПТРК Javelin в первые две недели после начала российской агрессии, то ситуация на Донбассе развивалась бы совсем иначе.

10 ноября 2019 года помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен назвал условие, при котором Америка прекратит поставки летального оружия в Украину. По его словам, это возможно в случае, если Россия и Украина достигнут мирного урегулирования продолжающегося конфликта на Донбассе. При этом О'Брайен напомнил, что администрация Дональда Трампа первая начала поставки летального оружия Украине.

Алексей Тычина