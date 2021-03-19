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Главред (Украина): эксперт объяснил, зачем США и Британия вооружают Украину

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В порт Одессы вошли военные корабли НАТО
В порт Одессы вошли военные корабли НАТО.
Источник изображения: © РИА Новости, Игорь Маслов

Таскать каштаны из огня чужими руками — старинный принцип британской политики. Именно поэтому Лондон делает ставку на вооружение украинской армии. Ведь на Даунинг-стрит Украину видят в качестве форпоста сдерживания России, который не позволяет Москве стать «угрозой для всего мира».

Британия заявила о намерениях помогать развивать и усиливать ВСУ

Британия является проводником интересов США в Европе, в частности, к этим интересам относится и сдерживание России, заявил политический аналитик Александр Кочетков. Именно поэтому Британия заявила о намерениях помогать Украине, в частности, развивать и усиливать ВСУ.

"Британия видит на Украине форпост сдерживания России, который не позволяет Москве стать угрозой для всего мира", - подчеркнул эксперт. По его словам, помощь со стороны Британии Украине может представлять собой консультации инструкторов, оружие и деньги, а также напомнил о предложении Лондона строить британские катера на территории Украины.

Политический аналитик отметил, что США и Британия настраивают Украину готовиться к любым агрессивным действиям России и наращивать свои силы. "Британия и Штаты хотят, чтобы в случае, если Россия попытается начать масштабную войну, украинское войско могло нанести ей недопустимые потери, которые вызовут в РФ общественное возмущение и остановят Москву. Мы должны быть готовыми в ответ нанести России даже большие потери, чем те, которые понес Советский Союз во время вторжения в Афганистан", - пишет он.

Кочетков добавил, что, если Украина с помощью США и Британии построит современную армию, она продержится в вероятной войне с РФ не две недели или два дня: "А ровно столько, сколько нужно, чтобы Россия захлебнулась. Если мы продержимся два месяца, этого вполне будет достаточно, чтобы русская военная мощь угасла".

Поставки американского оружия на Украину:

  • 26 августа Джо Байден пообещал в случае победы на выборах поработать над тем, чтобы предоставить Украине летальное вооружение.
  • 23 октября 2020 года Верховный главнокомандующий Объединенных сил в Европе американский генерал Филип Бридлав заявил, что если бы США приняли решение предоставить Украине ПТРК Javelin в первые две недели после начала российской агрессии, то ситуация на Донбассе развивалась бы совсем иначе.
  • 10 ноября 2019 года помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен назвал условие, при котором Америка прекратит поставки летального оружия в Украину. По его словам, это возможно в случае, если Россия и Украина достигнут мирного урегулирования продолжающегося конфликта на Донбассе. При этом О'Брайен напомнил, что администрация Дональда Трампа первая начала поставки летального оружия Украине.

Алексей Тычина

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Страны
Афганистан
Великобритания
Россия
США
Украина
Продукция
Javelin ПТРК
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
2020-й год
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