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Российская газета

Минобороны РФ: Украина и НАТО планируют восемь крупных учений вблизи Крыма

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Илюстрация на тему отношений Украины и НАТО. Источник: horoshienovosti.com.ua.

Украина совместно со странами НАТО планируют в этом году провести вблизи Крыма восемь крупных военных учений. Как сообщил замминистра обороны РФ Андрей Картаполов, в них будут участвовать 11 тысяч иностранных военных - американцев, поляков, румын и англичан. Он отметил, что военное присутствие НАТО в черноморском регионе резко возросло после вхождения Крыма в состав России.

Так, по словам замминистра, американские корабли, разведывательные самолеты и беспилотники регулярно приближаются к российским границам. После провокации Украины рядом с Керчью в ноябре 2018 года деятельность НАТО активизировалась еще сильнее. Число полетов самолетов-разведчиков в регионе увеличилось на 40 процентов, а вблизи Крымского полуострова - на 60 процентов.

Картаполов подчеркнул, что принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности государства и пресечения угроз России на южном направлении.

Так, значительно усилена группировка в Крыму, в том числе, за счет систем противовоздушной обороны дальнего действия С-400.

Оборону Крыма также обеспечивают корабли Черноморского флота, морская авиация и авиация ПВО. Также в Крыму создан армейский корпус, в состав которого входят соединения береговой обороны, разведки, артиллерийские части, подразделения ПВО и другие. В Крыму также развернуты передовые противокорабельные береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион". Черноморский флот России получил новые корабли и дизель-электрические подлодки, оснащенные крылатыми ракетами "Калибр".


Александр Степанов

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