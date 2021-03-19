Войти
Российская газета

Российская армия не допустила кровопролития во время крымской операции в 2014 году

123
0
0
«Вежливые люди» в 2014 году показали современную армейскую тактику. Фото Reuters
«Вежливые люди» в 2014 году показали современную армейскую тактику. Фото Reuters.

Российские военные не допустили столкновений с украинской армией во время крымских событий 2014 года, выполнив тем самым требование президента России Владимира Путина. Об этом заявил заместитель министра обороны России Андрей Картаполов на круглом столе в Совете Федерации.

Замминистра подчеркнул, что уберегли Крым от большого кровопролития российские военные совместно с ополченцами. "Когда казалось, что большого кровопролития избежать не удастся, в ситуацию вмешалась Россия. Уже 27 февраля 2014 года парламент и правительство Крыма были под защитой", - напомнил Картаполов.

По его словам, утром 27 февраля были установлены блокпосты в местах сухопутного сообщения с Украиной. Еще через несколько дней были блокированы все украинские воинские части. Российские подразделения одновременно обеспечивали надежную охрану объектов Черноморского флота и не допускали вооруженное вмешательство украинских военных в политическую ситуацию. Также наши бойцы пресекали утечку оружия и боеприпасов из украинских частей и арсеналов, создавали условия для проведения референдума о статусе Крыма. Картаполов рассказал, что на совещаниях с руководителями сил самообороны, представителями местных властей подчеркивали главное требование президента России - не допустить боестолкновений и кровопролития с украинскими военнослужащими.

Картаполов подчеркнул, что эти задачи были успешно решены, и в Крыму не произошло ни одного вооруженного столкновения, не было человеческих жертв. "Многие зарубежные политики, специалисты и эксперты признали, что действия российской армии во время Крымской операции были в высшей степени профессиональными", - сказал замминистра.


Александр Степанов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
ЧФ
Похожие новости
26.03.2018
Капитан 1 ранга Марина Каналюк: ВМС в Крыму принесли себя в жертву для того, чтобы дать шанс Украине собрать всю военную мощь
15.08.2017
Спасибо, мы сами. От чего украинского отказались в РФ
20.07.2015
Поставки техники и вооружения Министерству обороны России во втором квартале 2015 года
22.09.2014
Новые рубежи обороны Крыма
18.09.2014
Одна из самых скрытных подводных лодок вошла в Черноморский флот
29.01.2014
Судостроение: неэффективно и убыточно
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.03 02:47
  • 4
"Самая большая угроза": Великобритания оценила Россию
  • 19.03 00:27
  • 25
РЖД и Минобороны решают вопрос о привлечении военных для модернизации Транссиба и БАМа
  • 18.03 20:29
  • 29
Армия Донбасса боеспособна и готова к любому развитию событий
  • 18.03 20:03
  • 2
США назвали число целей для удара в России
  • 18.03 19:45
  • 1
Тренировки берегового комплекса "Бал" прошли на Каспии
  • 18.03 11:53
  • 2
Российские космонавты попытаются найти утечку на МКС с помощью бумажек
  • 18.03 10:10
  • 1
Экипаж МКС обнаружил возможное место утечки воздуха благодаря чаинкам
  • 18.03 09:25
  • 3
В РФ создаётся комиссия по научно-технологическому развитию – указ президента
  • 18.03 06:50
  • 1
Появился первый в своем роде программируемый фотонный квантовый чип, способный выполнять различные алгоритмы
  • 17.03 23:04
  • 93
Министерство обороны России получило новую партию танков Т-90М
  • 17.03 20:48
  • 5
Украинская оборонка берет курс на национализацию
  • 17.03 19:40
  • 2
Калибр имеет значение
  • 17.03 15:42
  • 1
Рогозин ответил на предположения об «альянсе» в космосе с Китаем против Запада
  • 17.03 15:25
  • 1
Когда армия США в последний раз действительно выигрывала войну
  • 17.03 14:41
  • 3
Старик и Черное море: самый возрастной корабль ВМФ возвращается в строй