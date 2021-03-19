Российская армия не допустила кровопролития во время крымской операции в 2014 году

Российские военные не допустили столкновений с украинской армией во время крымских событий 2014 года, выполнив тем самым требование президента России Владимира Путина. Об этом заявил заместитель министра обороны России Андрей Картаполов на круглом столе в Совете Федерации.

Замминистра подчеркнул, что уберегли Крым от большого кровопролития российские военные совместно с ополченцами. "Когда казалось, что большого кровопролития избежать не удастся, в ситуацию вмешалась Россия. Уже 27 февраля 2014 года парламент и правительство Крыма были под защитой", - напомнил Картаполов.

По его словам, утром 27 февраля были установлены блокпосты в местах сухопутного сообщения с Украиной. Еще через несколько дней были блокированы все украинские воинские части. Российские подразделения одновременно обеспечивали надежную охрану объектов Черноморского флота и не допускали вооруженное вмешательство украинских военных в политическую ситуацию. Также наши бойцы пресекали утечку оружия и боеприпасов из украинских частей и арсеналов, создавали условия для проведения референдума о статусе Крыма. Картаполов рассказал, что на совещаниях с руководителями сил самообороны, представителями местных властей подчеркивали главное требование президента России - не допустить боестолкновений и кровопролития с украинскими военнослужащими.

Картаполов подчеркнул, что эти задачи были успешно решены, и в Крыму не произошло ни одного вооруженного столкновения, не было человеческих жертв. "Многие зарубежные политики, специалисты и эксперты признали, что действия российской армии во время Крымской операции были в высшей степени профессиональными", - сказал замминистра.

Александр Степанов