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ЦАМТО

Марокко может приобрести французские ДЭПЛ "Скорпен"

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ПЛ «Скорпен»
Подводная лодка «Скорпен».
Источник изображения: http://bastion-karpenko.narod.ru/

ЦАМТО, 18 марта. Марокко и Франция ведут переговоры относительно приобретения ДЭПЛ "Скорпен" производства французской Naval Group.

Как напоминает Defensa.com, Военно-морские силы Марокко вели с 2012 года переговоры с "Рособоронэкспортом" относительно приобретения неатомной подводной лодки "Амур-1650", однако безрезультатно.

Также велись переговоры с немецкой судостроительной компанией Thyssen-Krupp Marine Systems (TKMS) по поводу закупки ДЭПЛ "Тип-214", которые, однако, с обострением политических разногласий между Марокко и Германией, также прекратились.

Согласно прошлогодним заявлениям президента Naval Group Пьера Эрика Поммелле, группа ожидает заключения крупного соглашения с Марокко, которое включает поставку совместно с Kership (совместное предприятие Piriou и DCNS) двух патрульных кораблей океанской зоны (OPV) и неназванного количества подводных лодок "Скорпен".

Naval Group также предпринимает попытки приобрести верфи по обслуживанию и производству военных и гражданских судов в Касабланке.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Марокко
Франция
Продукция
Амур-1650
Компании
DCNS
ThyssenKrupp
РОЭ
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