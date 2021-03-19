Марокко может приобрести французские ДЭПЛ "Скорпен"

ЦАМТО, 18 марта. Марокко и Франция ведут переговоры относительно приобретения ДЭПЛ "Скорпен" производства французской Naval Group.

Как напоминает Defensa.com, Военно-морские силы Марокко вели с 2012 года переговоры с "Рособоронэкспортом" относительно приобретения неатомной подводной лодки "Амур-1650", однако безрезультатно.

Также велись переговоры с немецкой судостроительной компанией Thyssen-Krupp Marine Systems (TKMS) по поводу закупки ДЭПЛ "Тип-214", которые, однако, с обострением политических разногласий между Марокко и Германией, также прекратились.

Согласно прошлогодним заявлениям президента Naval Group Пьера Эрика Поммелле, группа ожидает заключения крупного соглашения с Марокко, которое включает поставку совместно с Kership (совместное предприятие Piriou и DCNS) двух патрульных кораблей океанской зоны (OPV) и неназванного количества подводных лодок "Скорпен".

Naval Group также предпринимает попытки приобрести верфи по обслуживанию и производству военных и гражданских судов в Касабланке.