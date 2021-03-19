40-летний ветеран флота возвращается в строй

Сторожевой корабль (СКР) «Ладный» проекта 1135 по окончании пятилетнего ремонта готовится выйти на ходовые испытания.

После выполнения всех нормативов он войдет в состав 30-й дивизии надводных кораблей Черноморского флота и будет нести службу у берегов Крыма. Такой корабль критически необходим ЧФ, поскольку за счет своих ходовых возможностей способен совершать длительные походы. На флоте «Ладный» считается самым старым и в то же время самым красивым.

По словам экспертов, несмотря на почти 40-летний возраст, его боевого потенциала еще хватит на годы.

По графику «Ладный» должен был вернуться в строй в прошлом году, но сроки несколько раз корректировались. Передача флоту сначала была перенесена на лето прошлого года, затем на осень, а после этого - на 2021 год. Как сообщили источники «Известий» в военном ведомстве, на данный момент корабль готов к ходовым испытаниям, которые пройдут этой весной. После них приступят к выполнению курсовых задач.

Это упражнения боевой подготовки, в ходе которых экипаж осваивает и восстанавливает навыки управления своим кораблем.