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40-летний ветеран флота возвращается в строй

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Источник изображения: vpk-news.ru

Сторожевой корабль (СКР) «Ладный» проекта 1135 по окончании пятилетнего ремонта готовится выйти на ходовые испытания.

После выполнения всех нормативов он войдет в состав 30-й дивизии надводных кораблей Черноморского флота и будет нести службу у берегов Крыма. Такой корабль критически необходим ЧФ, поскольку за счет своих ходовых возможностей способен совершать длительные походы. На флоте «Ладный» считается самым старым и в то же время самым красивым.

По словам экспертов, несмотря на почти 40-летний возраст, его боевого потенциала еще хватит на годы.

По графику «Ладный» должен был вернуться в строй в прошлом году, но сроки несколько раз корректировались. Передача флоту сначала была перенесена на лето прошлого года, затем на осень, а после этого - на 2021 год. Как сообщили источники «Известий» в военном ведомстве, на данный момент корабль готов к ходовым испытаниям, которые пройдут этой весной. После них приступят к выполнению курсовых задач. 

Это упражнения боевой подготовки, в ходе которых экипаж осваивает и восстанавливает навыки управления своим кораблем.

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  • В новости упоминаются
Проекты
1135 Буревестник
Военные учения
ЧФ
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