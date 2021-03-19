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Здоровье военнослужащих в приоритете

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Источник изображения: vpk-news.ru

В ГД обсудили вопросы медицинского обеспечения российской армии.

15 марта состоялся «круглый стол» на тему: «Военная медицина. Медицинское обеспечение Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов». Организаторами выступили комитеты Госдумы по обороне и по охране здоровья. В мероприятии также приняли участие представители министерств  обороны и здравоохранения.

В ходе заседания участники обсудили совершенствование законодательства в сфере медицинского обеспечения ВС РФ, других войск, воинских формирований и органов. А также вопросы современного состояния и перспективы развития медицинского обеспечения ВС.

Как отметил глава думского оборонного комитета Владимир Шаманов, в Вооруженных Силах Российской Федерации создана и устойчиво функционирует многоуровневая система медицинского обеспечения войск. «Она стала гарантом выполнения комплекса мероприятий, проводимых в целях сохранения и укрепления здоровья личного состава, оказания им необходимой медицинской помощи», - сказал Владимир Шаманов. «Вопросы законодательного обеспечения военной медицины всегда считались и считаются приоритетным направлением деятельности комитета по обороне», - отметил депутат.

По словам начальника Главного военно-медицинского управления Минобороны РФ Дмитрия Тришкина, министерство последние 10 лет проводило целенаправленную работу по повышению доступности оказания медпомощи военнослужащим ВС. «В итоге срок ожидания плановой медицинской помощи в военно-медицинских организациях сегодня не превышает 4 суток, высокотехнологичной помощи - около 8 дней», - добавил Тришкин.

Первый зампред комитета ГД по обороне Андрей Красов отметил, что комитет считает необходимым проработать вопрос по внесению изменений в Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации», предусматривающий расширение объема первой помощи для определенных контингентов и для определенных условий ее оказания (Арктика, зоны с сухим (влажным) климатом, в горах, на воде).

Также предлагается предоставить Минобороны право определять порядок оказания военнослужащими первой помощи, урегулировать правовые вопросы оказания первой помощи и привести их в соответствие с реалиями оказания само- и взаимопомощи в особых условиях (локальные войны, вооруженные конфликты, антитеррористические операции и другие ситуации, приравненные к ним). 

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Страны
Россия
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Минoбороны РФ
Персоны
Шаманов Владимир
Проекты
Арктика
Медицина
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