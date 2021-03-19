ATLAS: поражать цели втрое быстрее

Экипажи американской бронетехники смогут поражать цели втрое быстрее. Вчера, 17 марта, на официальном YouTube-канале Командования разработок боевых возможностей Сухопутных войск США было опубликовано видео с испытанием системы ATLAS.

Advanced Targeting and Lethality Aided System (ATLAS) позиционируется как продвинутая система прицеливания и повышения летальности. Она включает в себя современные сенсоры и алгоритмы машинного обучения. ATLAS максимально автоматизирует поиск целей и их поражение, что позволяет экипажам боевых машин «поражать три цели за время, которое ранее требовалось для поражения одной цели».

Тестирование системы ATLAS