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Известия.ru

«Сухой» и «МиГ» войдут в единый Центр самолетостроения

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

«Ростех» намерен объединить все авиаконструкторские бюро под началом единого корпоративного Центра самолетостроения ОАК. Об этом в четверг, 18 марта, сообщает пресс-служба госкорпорации.

«Мы формируем в Москве единую управляющую организацию и единый центр конструкторских компетенций для всех компаний ОАК. <...> С учетом важности задачи я принял решение взять вопрос корпоративных реформ под личный контроль и возглавить Совет директоров ОАК», — заявил гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов.

На данный момент «Сухой» и МиГ являются частью корпоративного Центра самолетостроения ОАК. В результате консолидации управленческих функций эти компании перестанут считаться отдельными юридическими лицами. Также ОАК станет управляющей организацией для компаний «Туполев», «Илюшин» и корпорации «Иркут».

В январе Юрий Слюсарь был освобожден от должности главы ПАО «Компания «Сухой», так как полномочия единоличного исполнительного органа были переданы ОАК в рамках корпоративной трансформации с целью создания единой компании.

В 2020 году ОАК также получил полномочия единоличного исполнительного органа над «Ильюшиным», являющимся центром дивизиона транспортной авиации. Сейчас такое же решение будет действовать по отношению к «Сухому», на базе которого формируется дивизион военной (оперативно-тактической) авиации.

Компания «Сухой» является одним из крупнейших российских авиационных холдингов с числом работников около 20 тыс. человек. В состав холдинга «Сухой» входят ведущие российские конструкторские бюро и серийные самолетостроительные заводы. Заводы компании производят лайнеры Sukhoi SuperJet 100 (SSJ100), и самолеты серии «Су».

Российская самолетостроительная корпорация «МиГ» создает современные истребители-перехватчики, многофункциональные боевые самолеты, в том числе вновь разработанные истребители унифицированного семейства «МиГ», учебно-тренировочную технику, а также легкие самолеты общего назначения. Конструкторы РСК «МиГ» интенсивно работают над созданием авиационной техники нового поколения, как пилотируемой, так и беспилотной.

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Россия
Продукция
СуперДжет-100
Компании
ИРКУТ НПК
МиГ РСК
ОАК
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Сухой ПАО
Туполев
Персоны
Слюсарь Юрий
Чемезов Сергей
Проекты
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