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Российская газета

Последнюю "Варшавянку" передадут Тихоокеанскому флоту в 2024 году

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Источник изображения: "Адмиралтейские верфи"

Последнюю дизель-электрическую подводную лодку проекта 636 "Варшавянка" для Тихоокеанского флота передадут в 2024 году. И на этом будет закончено строительство серии из шести субмарин для ТОФ.

Об этом РИА Новости сообщил генеральный директор предприятия "Адмиралтейские верфи" Александр Бузаков. Пятую и шестую подлодки заложат в нынешнем году ко Дню Победы или Дню ВМФ России.

Первой в серии проекта 636 стала субмарина "Петропавловск-Камчатский", ее передали Тихоокеанскому флоту 25 ноября 2019 года. Подводная лодка "Волхов", вторая в серии, вошла в состав ТОФ 24 октября прошлого года. Строятся третья и четвертая - "Магадан" и "Уфа".

Кстати, недавно пресс-служба "Адмиралтейских верфей" заявила, что в конце марта предполагают спустить на воду дизель-электрическую подводную лодку "Магадан". Степень ее технической готовности составляет более 80 процентов.

Подводные лодки модифицированного проекта 636.3 имеют более высокую боевую эффективность. В них оптимально сочетается скрытность и дальность обнаружения целей, новейший инерциальный навигационный комплекс, современная автоматизированная информационно-управляющая система, мощное быстродействующее торпедно-ракетное вооружение. Автономность плавания подлодок - 45 суток, предельная глубина погружения - 300 метров. Экипаж - 52 человека. На вооружении шесть торпедных аппаратов.


Светлана Цыганкова

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Страны
Польша
Россия
Продукция
С-75
Компании
Адмиралтейские верфи
Проекты
636.3
877 Палтус
ТОФ
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