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Российская газета

В Новосибирской области применили военные БПЛА для защиты от паводка

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Источник изображения: Виталий Аньков/РИА Новости

Военные инженеры использовали беспилотники для мониторинга паводковой ситуации для защиты населенных пунктов в Новосибирской области. Как рассказали в пресс-службе Минобороны РФ, впервые для этой задачи были привлечены расчеты боевых противодиверсионных машин "Тайфун-М".

Оснащенные беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) "Элерон-3", эти машины участвовали в занятиях по инженерной разведке ледовой обстановки притоков Оби. При помощи дронов военнослужащие обследовали районы возможных подтоплений. Это позволило определиться с порядком проведения противопаводковых мероприятий, включая и подрывные работы.

Специалисты измерили толщину льда на изгибе реки Караус, там прогнозируется обильное весеннее половодье. Военнослужащие инженерно-саперного подразделения пробурили лунки для закладки в них взрывчатого вещества. Своевременный подрыв толщи льда минимизирует риск подтопления сел и деревень на северо-востоке Новосибирской области.


Никита Зайков (Новосибирск)

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Страны
Россия
Продукция
Тайфун-М
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Тайфун
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