Чемезов возглавит совет директоров ОАК

Москва. 18 марта. ИНТЕРФАКС-АВН - "Ростех" создает единый корпоративный Центр самолетостроения ОАК, который консолидирует управление всеми авиаконструкторскими бюро: "МиГ", "Сухой", "Туполев", "Ильюшин" и корпорации "Иркут", сообщили в пресс-службе госкорпорации.

"Мы формируем в Москве единую управляющую организацию и единый центр конструкторских компетенций для всех компаний ОАК. (...) С учетом важности задачи я принял решение взять вопрос корпоративных реформ под личный контроль и возглавить совет директоров ОАК", - заявил гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы.

По словам Чемезова, "системные реформы должны усовершенствовать структуру компании и решить вопросы ее финансовой устойчивости", а также повысить конкурентоспособность отечественных гражданских самолетов.

В "Ростехе" отметили, что корпоративный Центр самолетостроения ОАК, куда вольются "Сухой" и "МиГ", консолидирует функции управления самолетными программами, а также станет управляющей организацией для компаний "Туполев", "Ильюшин" и корпорации "Иркут".

"Оценки, что "Сухой" и "МиГ" прекратят существование, - слишком радикальные. Да, организационная форма юридических лиц изменится, но бренды и люди, которые делают эти бренды, никуда не исчезнут", - сказали в госкорпорации.

Там подчеркнули, что проводимая оптимизация не затронет инженерно-конструкторские кадры, а только административно-управленческий аппарат.

"Конструкторские школы сохранят самостоятельность, получат новые возможности для развития, а также улучшенные условия труда в формате Единого инженерно-конструкторского центра. Центр расположится в Москве, где сосредоточена существующая испытательная и стендовая инфраструктура ОАК. Перемещение авиационных КБ в другие регионы не стоит в повестке дня", - сообщили в "Ростехе".

В компании отметили, что реформа будет реализована поэтапно, в течение нескольких лет.

"Совокупный оптимизационный эффект от проводимых преобразований должен составить до 130 млрд. рублей", - считает генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь, слова которого привели в пресс-службе "Ростеха".