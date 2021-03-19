Турция продолжает испытывать проблемы с оснащением двигателями национальной разработки вертолетов и ОБТ

ЦАМТО, 18 марта. Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калин 8 марта подтвердил, что США заблокировали продажу Пакистану ударных вертолетов T129 турецкого производства.

Это, вероятно, приведет к тому, что теперь Пакистан переориентируется на приобретение ударных вертолетов в Китае.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, США в течение продолжительного времени отклоняли запросы на предоставление экспортной лицензии, необходимой для продажи американских турбовальных двигателей LHTEC T800-4A, которыми оснащены вертолеты T129. В рамках подписанного в 2018 году контракта Турция обязалась поставить Пакистану 30 ударных вертолетов T129 ATAK стоимостью 1,5 млрд. долл. Сделка рекламировалась, как "крупнейший экспортный контракт в истории оборонной промышленности Турции". В январе 2020 года Пакистан согласился продлить сроки поставки вертолетов на год, чтобы позволить турецкой компании Turkish Aerospace Industries (TAI) решить вопрос с запретом на реэкспорт двигателей американской разработки. По имеющейся информации, недавно Исламабад дал Анкаре еще полгода для этого. Тем не менее, заявление И.Калина стало официальным признанием того, что США сделали реализацию сделки практически невыполнимой.

Кроме того, руководитель Директората оборонной промышленности Турции (SSB) Исмаил Демир 3 марта сообщил турецкому новостному каналу NTV, что Турция ведет с неназванной страной переговоры о закупке силовых установок для танков "Алтай", которые будут интегрированы на эти ОБТ в ближайшее время.

Близкий к проекту источник в турецкой оборонной промышленности подтвердил, что в переговорах участвуют две южнокорейские компании: S&T, которая является поставщиком трансмиссии, и Doosan, поставляющая двигатели. Системы будут интегрированы в Турции на танки для проведения испытаний. По данным источника, южнокорейские силовые установки будут испытаны на ОБТ "Алтай". В случае успешного завершения испытаний, с заинтересованными компаниями будет подписан еще один контракт на их поставку.

По оценке экспертов, решение Турции импортировать силовые агрегаты из Республики Корея подтверждает, что Анкара, наконец, отказалась от переговоров с Берлином по вопросу предоставления экспортных лицензий на поставку силовых агрегатов MTU/Renk, установленных на опытных образцах "Алтай", и достигла соглашения с Сеулом, который также решал сходную проблему. Решение Германии запретить экспорт силовых установок для ОБТ "Алтай" стало реакцией Берлина на поведение Турции в Сирии, а также вмешательство Анкары в конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха.

Отсутствие силовой установки привело к задержке реализации первого этапа серийного производства ОБТ "Алтай", который предусматривал поставку ВС Турции 250 танков в течение 18 месяцев с момента подписания контракта в ноябре 2018 года.

Несмотря на закупки зарубежных образцов, одновременно турецкие компании продолжают разработку национальных силовых установок как для ударных вертолетов, так и для ОБТ "Алтай".