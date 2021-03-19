Гарантированный удар: Пентагон обеспокоен возможностями "Буревестника"

Военное руководство США признает, что Россия обладает мощным передовым вооружением. Такая точка зрения сформулирована в тексте вступительного слова главы Северного командования Вооруженных сил США генерала Глена Ван Херка на слушаниях в Конгрессе.

Выдержки из этого материала приводит ТАСС.

"Россия надеется развернуть серию еще более передовых вооружений, призванных гарантировать ее способность доставлять ядерные боезаряды в Соединенные Штаты, - отмечает генерал.

При этом он упоминает подводный беспилотник "Посейдон" и крылатую ракету с ядерным двигателем "Буревестник". Глен Ван Херк отмечает, что в перспективе такая ракета дает возможность "наносить удары с практически любого направления благодаря своей чрезвычайной дальности и автономности".

Также отмечается, что Россия модернизирует свою ядерную триаду и уже опередила все другие страны, приняв на вооружение межконтинентальные баллистические ракеты с гиперзвуковыми боевыми блоками. Это, как считает генерал, значительно сокращает возможности предупреждения о ракетном ударе.

Глен Ван Херк подчеркивает также, что полученный в последние годы Россией мощный военный потенциал включает в себя передовое кибероружие, системы противокосмической обороны, новое поколение высокоточных крылатых ракет большой дальности, в том числе гиперзвуковых.

Михаил Русин