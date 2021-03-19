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Иранские шахты МБР обнаружили под боком Кувейта и Эмиратов

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Источник изображения: vpk-news.ru

Иран оборудует новые подземные шахты запуска баллистических ракет после того, как ранее на этой неделе он показал кадры с секретного ракетного объекта.

Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, опубликованные компанией Maxar Technologies, передаёт американский телеканал Fox News.

На снимках видны четыре глубокие ямы, вырытые в склоне горы. Согласно отдельному анализу, проведённому гражданской разведывательной группой Intel Lab, три из них являются вертикальными стартовыми позициями для запуска ракет «на завершающей стадии строительства».

«Учитывая географическое положение, а также существующую топографию, когда этот комплекс выйдет на полную работоспособность, будет нелегко нейтрализовать его обычными (ударными) средствами», — сказал главный аналитик Intel Lab Итай Бар-Лев.

Строительство площадки для баллистических ракет, расположенной на юго-западе Ирана, началось три года назад, хотя только в последние месяцы иранцы активизировали работы на стартовых позициях, на каждой из которых можно быстро развернуть две баллистические ракеты, отмечает Fox News.

Eadaily отмечает, что иранский объект находится примерно в 500 милях (800 км) от Кувейта, страны, в которой дислоцировано более 13 тыс. американских военнослужащих, и менее чем в 200 милях (320 км) от Объединённых Арабских Эмиратов, одного из ключевых военных партнёров США в регионе, добавляет телеканал.

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Страны
Иран
Кувейт
ОАЭ
США
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