САУ "Малка" применили как высокоточное оружие на максимальную дальность в ходе учения в Амурской области

ЦАМТО, 18 марта. На полигоне Трехречье в Амурской области подразделение САУ большой мощности "Малка" ВВО в ходе тактического учения выполнили стрельбы на максимальную дальность по координатам, полученным от беспилотного летательного аппарата.

По замыслу учения на удалении около 50 км условный противник проводил мероприятия подготовки к наступлению на позиции наших войск. Для срыва наступательного замысла, командованием было принято решение задействовать дальнобойные орудия "Малка" в связке с беспилотным летательным аппаратом "Орлан-10".

Комплекс БЛА передал точные координаты выявленных объектов в режиме реального времени на огневую позицию. Расчеты ввели поправки и залпом нескольких орудий поразили командный пункт и скопление техники. Далее орудия перешли на одиночный огонь, точечно уничтожая уцелевшие разведанные цели.

Применение комплекса БЛА с дальнобойной системой "Малка" значительно расширило ее потенциал. Появилась возможность использования мощных снарядов на дальних расстояниях с результативностью высокоточного оружия.

Стрельбы проведены в рамках полевого выхода ракетных войск и артиллерии общевойсковой армии ВВО. К нему привлечено более двух тысяч военнослужащих объединения, сообщает пресс-служба округа.