В этом году спланировано перевооружение Амурского общевойскового объединения ВВО на АК-12

ЦАМТО, 18 марта. Крупные партии АК-12 поступят в течение года на вооружение разведывательных и мотострелковых подразделений общевойсковой армии ВВО, дислоцированной на территории в Амурской области, Еврейской автономии и Хабаровского края.

Спланировано, что первые несколько сотен единиц современного оружия поставят в летний период.

В объединение округа поступят современные 5,45-мм автоматы АК-12 с режимами стрельбы: одиночные выстрелы, автоматический огонь, очередь с отсечкой по два выстрела. Кроме того, автомат имеет вывешенное цевье, защищающее ствол от внешних нагрузок, съемный высокоэффективный дульный тормоз-компенсатор, а также возможность установки прибора малошумной и беспламенной стрельбы, складной регулируемый по длине приклад, планку Пикатинни на крышке ствольной коробки для установки коллиматорных, оптических и ночных прицелов, механические прицельные приспособления с диоптрическим целиком. Также на автомат устанавливается 40-мм подствольный гранатомет.

Новый автомат Калашникова АК-12 является индивидуальным оружием личного состава общевойсковых и других подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации. В автомат внесен ряд конструктивных особенностей, что позволило достичь большей боевой эффективности оружия, универсальности применения, точности и кучности стрельбы, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.