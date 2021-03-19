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Интерфакс-АВН

"Ростех" объединит все авиаконструкторские бюро России в "Центр самолётостроения"

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Сергей Чемезов
Сергей Чемезов.
Источник изображения: vpk-news.ru

Совет директоров ОАК возглавит гендиректор "Ростеха" Чемезов

В "Ростехе" считают слишком радикальными оценки, что "Сухой" и "МиГ" прекратят существование

Москва. 18 марта. ИНТЕРФАКС - "Ростех" создает единый корпоративный Центр самолетостроения ОАК, который консолидирует управление всеми авиаконструкторскими бюро: "МиГ", "Сухой", "Туполев", "Ильюшин" и корпорации "Иркут", сообщили в пресс-службе госкорпорации.

"Мы формируем в Москве единую управляющую организацию и единый центр конструкторских компетенций для всех компаний ОАК. (...) С учетом важности задачи я принял решение взять вопрос корпоративных реформ под личный контроль и возглавить Совет директоров ОАК", - заявил гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы.

По словам Чемезова, "системные реформы должны усовершенствовать структуру компании и решить вопросы ее финансовой устойчивости", а также повысить конкурентоспособность отечественных гражданских самолетов.

В "Ростехе" отметили, что корпоративный Центр самолетостроения ОАК, куда вольются "Сухой" и "МиГ", консолидирует функции управления самолетными программами, а также станет управляющей организацией для компаний "Туполев", "Ильюшин" и корпорации "Иркут".

"Оценки, что "Сухой" и "МиГ" прекратят существование, - слишком радикальные. Да, организационная форма юридических лиц изменится, но бренды и люди, которые делают эти бренды, никуда не исчезнут", - сказали в госкорпорации.

Там подчеркнули, что проводимая оптимизация не затронет инженерно-конструкторские кадры, а только административно-управленческий аппарат.

"Конструкторские школы сохранят самостоятельность, получат новые возможности для развития, а также улучшенные условия труда в формате Единого инженерно-конструкторского центра. Центр расположится в Москве, где сосредоточена существующая испытательная и стендовая инфраструктура ОАК. Перемещение авиационных КБ в другие регионы не стоит в повестке дня", - сообщили в "Ростехе".

В компании отметили, что реформа будет реализована поэтапно, в течение нескольких лет.

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Страны
Россия
Компании
ИРКУТ НПК
ОАК
Ростех
Сухой ПАО
Туполев
Персоны
Чемезов Сергей
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