Эксперт скептически оценивает перспективы российско-американского сотрудничества в космосе

Москва. 18 марта. ИНТЕРФАКС - Россия и США будут сворачивать сотрудничество в космосе на фоне американских санкций и отсутствия новых крупных проектов, считает независимый эксперт в космической отрасли Иван Моисеев.

"Если мы, начиная с 90-х годов, стратегически в космосе были союзниками с США, то после завершения работы МКС никаких стратегических совместных проектов больше не будет, никто на это не пойдет", - сказал "Интерфаксу" Моисеев, который является научным руководителем Института космической политики.

Эксперт считает, что, несмотря на новые санкции США, Россия продолжит поставки ракетных двигателей РД-180 и РД-181 для американской космической программы.

"Контракт на РД-180 заканчивается в этом году. Остается контракт на двигатель для ракеты Antares РД-181 - это небольшой двигатель, половина от РД-180, и по цене примерно также можно говорить. И их немного заказывают. Это контракт с частной компанией, NASA к этому отношения не имеет, Пентагон тоже. Он (контракт - ИФ) видимо сохранится, пока Antares будет летать", - сказал Моисеев.

Министерство торговли США с 18 марта введет новые экспортные ограничения в отношении России в связи с обвинениями Вашингтона в использовании Россией химического оружия.

"Бюро промышленности и безопасности (BIS) министерства торговли расширит экспортные ограничения для России в соответствии с решением госсекретаря от 2 марта 2021 года по поводу того, что российское правительство применяло химическое или биологическое оружие, нарушая международное право, или летальное химическое или биологическое оружие против собственных граждан", - говорится в заявлении на сайте министерства.

После вступления в силу новых мер бюро будет руководствоваться "презумпцией отказа", рассматривая заявки на лицензию на экспорт в Россию предметов, контролируемых по соображениям национальной безопасности. "Презумпция отказа" означает, что вероятность одобрения заявок - минимальная.

Некоторые категории экспорта и реэкспорта все же будут разрешены. В список частичных исключений попала продукция, необходимая для безопасности полетов гражданских пассажирских самолетов и поддержания правительственного космического сотрудничества, а также экспорт дочерним филиалам, полностью принадлежащим американским компаниям и другим иностранным филиалам американских компаний, находящихся в США.

До 1 сентября исключением из экспортных ограничений будет продукция, необходимая для космических запусков.

По словам Моисеева, речь может идти о запрете на поставки американской микроэлектроники, которая используется в российской космической программе. "Это направление, где нам будет нанесен ущерб", - сказал эксперт. По его оценке, России придётся усилить импортозамещение в этой области.

В сфере космоса Россия и США сотрудничают по Международной космической станции. Астронавты NASA отправляются на МКС на российских кораблях "Союз".

Россия поставляет в США ракетные двигатели РД-180 для ракет Atlas-V фирмы United Launch Alliance. Другой американской компании - Orbital ATK поставляются двигатели РД-181. Они применяются на ракетах Antares, при помощи которых на МКС отправляются грузовые корабли Cygnus.

В феврале "Интерфакс" сообщал, что ракетно-космическая корпорация "Энергия" ищет новых международных заказчиков из-за американских и европейских санкций. Как отмечали в корпорации, санкции создают "риск ограничения международной кооперации при осуществлении ряда проектов".

31 декабря 2020 года глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин заявил в интервью телеканалу "Россия-24", что у России и США не осталось проектов в космосе помимо МКС. "У меня складывается впечатление, что наши американские коллеги взяли курс на сворачивание международных программ. В этом плане мы видим, что МКС, пока она будет работать, - сотрудничество будет сохраняться. В других сферах что-то я вижу, дела пошли к тому, чтобы сворачивать это сотрудничество, к сожалению", - сказал тогда глава "Роскосмоса".

28 декабря 2020 года вице-премьер Юрий Борисов заявил, что решение о дальнейшей судьбе МКС планируется принять в первом квартале 2021 года.

На данный момент срок работы МКС рассчитан до 2024 года, но ведутся переговоры о продлении срока службы станции до 2028 или 2030 года.

25 января Рогозин заявил, что Россия не заинтересована в участии в американской лунной программе. "Нам это неинтересно. У России есть своя программа исследований Луны", - сообщил глава госкорпорации.