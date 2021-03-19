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ЦАМТО

ВМС Индонезии передана третья ДЭПЛ класса "Нагапаса"

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Источник изображения: Фото: asset.kompas.com

ЦАМТО, 18 марта. Компания DSME 17 марта объявила о состоявшейся на предприятии индонезийской компании PT PAL в Сурабае церемонии передачи командованию ВМС Индонезии третьей и последней ДЭПЛ класса "Нагапаса", (405) "Алугоро".

На мероприятии присутствовал министр обороны Индонезии Прабово Субианто, представители командования ВС, компаний-подрядчиков и другие официальные лица.

Как сообщал ЦАМТО, контракт стоимостью 1,3 трлн. вон (1,1 млрд. долл.) на поставку первых трех подводных лодок, разработанных на базе немецкого проекта "Тип-209/1200" класса "Чанг Бого", ВМС Индонезии заключили с DSME 20 декабря 2011 года в рамках плана модернизации, предусматривающего закупку для ВМС страны до 10 новых подлодок. Первые две ДЭПЛ были построены на предприятии DSME в Республике Корея. Завершающая сборка третьей субмарины проходила на верфи PT PAL в Индонезии с использованием построенных в Южной Корее секций и переданных технологий.

Первая ДЭПЛ серии, (403) "Нагапаса", была передана ВМС Индонезии 2 августа 2017 года, вторая, (404) "Ардадедали", – 25 апреля 2018 года. Третья подлодка, (405) "Алугоро", была спущена на воду на предприятии PT PAL в Сурабайе (Индонезия) 11 апреля 2019 года.

Длина поставляемых ВМС Индонезии ДЭПЛ составляет 61,3 м, ширина – 6,25 м, надводное/подводное водоизмещение – 1280/1400 т, экипаж – 40 человек (включая 5 офицеров). Подлодка оснащена четырьмя дизельными двигателями MTU 12V493 и развивает максимальную скорость 21,5 узел в подводном положении и 11 узлов в надводном, дальность плавания в надводном положении – около 10 тыс. морских миль на скорости 10 узлов, автономность – около 50 суток. Платформа оснащена комплектом гидроакустических систем Wartsila ELAC KaleidoScope, сигналы от которых поступают на процессор той же компании для использования в навигационных и боевых системах подлодки. Вооружение субмарин составляют восемь 533-мм торпедных аппаратов, позволяющих выполнять пуск торпед (до 14 ед.), мин и ракет. По оценке, срок эксплуатации ДЭПЛ составит около 30 лет.

DSME 12 апреля 2019 года сообщила о подписании контракта стоимостью 1,162 трлн. вон (1,02 млрд. долл.) на поставку ВМС Индонезии второй партии из трех дизель-электрических подводных лодок класса "Нагапаса", однако на текущий момент его статус неизвестен. В течение прошлого года Министерство обороны Индонезии заявляло, что оценивает возможность пересмотра подписанного соглашения и вело переговоры с другими производителями.

Индонезия также выступает партнером Южной Кореи в проекте разработки истребителя KF-X, обязавшись профинансировать 20% затрат, которые оцениваются в 8,8 трлн. вон. В общей сложности Индонезия должна внести около 1,7 трлн. вон, но выплаты были прекращены после инвестирования 227,2 млрд. вон. Текущая задолженность Индонезии по данной программе составляет около 600 млрд. вон.

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Страны
Германия
Индонезия
Южная Корея
Продукция
Chang Bogo
Компании
DSME
PT. PAL
Проекты
209 тип
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