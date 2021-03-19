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Подписан договор на модернизацию и лицензионное производство самолета Ил-103 в Венгрии

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Ил-103
Ил-103.
Источник изображения: Анатолий Бурцев / russianplanes.net

ЦАМТО, 18 марта. В среду, 17 марта, подписан договор на модернизацию и лицензионное производство Ил-103 в Венгрии между АК им. С.В.Ильюшина (входит в ПАО "ОАК" в составе Госкорпорации Ростех) и венгерской компанией Aviation Engineering Zrt.

Церемония подписания состоялась в присутствии заместителя министра промышленности и торговли Российской Федерации Олега Бочарова и советника, заместителя посла Венгрии в Российской Федерации Ласло Вида. Подписи под документом поставили с российской стороны – первый заместитель генерального директора ПАО "ОАК", управляющий директор ПАО "Ил" Сергей Ярковой, с венгерской стороны – генеральный директор Aviation Engineering Zrt. Ласло Борош.

"Подписанное соглашение – свидетельство того, что российские авиационные технологии и разработки востребованы на зарубежном рынке, даже на таком сложном и высококонкурентном, как европейский. Мы рады предложить российские разработки нашим венгерским партнерам для последующего продвижения в другие регионы. Спрос на самолеты такого класса в мире устойчивый", – сказал после подписания документа замминистра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров.

В свою очередь советник, заместитель посла Венгрии в Российской Федерации Ласло Вида так прокомментировал современный этап деловых отношений двух стран: "Все больше и больше венгерских компаний заинтересованы в размещении своего производства в России. Российские производители также проявляют все больший интерес к размещению своего бизнеса в Венгрии. Для них это означает получение доступа к рынку ЕС. Правительство Венгрии всячески способствует данному процессу с помощью инвестиционных стимулов и постоянного улучшения деловой среды".

Стороны договорились о совместной работе по разработке и изготовлению усовершенствованной версии легкого многоцелевого самолета Ил-103 на производственной базе Aviation Engineering Zrt. в г.Печ.

Обновленный Ил-103 будет представлять собой модернизированную версию ранее эксплуатировавшегося четырехместного одномоторного поршневого пассажирского самолета. Он сочетает в себе высокие аэродинамические характеристики, комфортную просторную кабину, надежный двигатель и современную авионику. Эксплуатация самолета возможна в любых климатических условиях, в том числе, на коротких и на грунтовых ВПП. Предусматривается возможность безангарного хранения.

В рамках реализации договора планируется провести работы по оцифровке существующей конструкторской документации и модернизации воздушного судна, необходимой для успешного выхода на рынок авиации общего назначения. По итогам наземных и летных испытаний модернизированной версии самолета Ил-103 планируется оформить главное изменение к существующим сертификатам типа.

"Сотрудничество с венгерскими партнерами – хорошая возможность для нас расширить линейку проектов и эффективно использовать имеющийся технологический задел КБ Ильюшина. Это новый интересный формат взаимодействия с европейскими коллегами, который обеспечит развитие компетенций. Наши специалисты готовы оказать всю необходимую помощь в реализации проекта", – подчеркнул первый заместитель генерального директора ПАО "ОАК", управляющий директор ПАО "Ил" Сергей Ярковой.

Генеральный директор компании Aviation Engineering Zrt. Ласло Борош так прокомментировал состоявшееся подписание: "Сегодня мы достигли важного рубежа, имеющего большое значение для нас и будущего сотрудничества. Большая честь, что Объединенная авиастроительная корпорация сочла нас достойными партнерами для совместной работы, как в производственной сфере, так и в области научных разработок. Я верю и знаю, что мы достигнем большого успеха. Наша цель – создать самолет, который будет признан в мире авиации общего назначения благодаря своему современному оборудованию и летно-техническим характеристикам".

Модернизированный Ил-103 будет представлять собой универсальную платформу, на базе которой может быть осуществлен выпуск различных версий самолета по запросу заказчика: учебный самолет, самолеты для частного использования и туризма, транспортировки нуждающихся в экстренной медицинской помощи, перевозки пассажиров и мелких грузов в труднодоступные регионы, проведения мониторинга окружающей среды, патрулирования, сельского хозяйства.

Проект модернизации самолета Ил-103 в сотрудничестве с венгерскими партнерами станет примером экспорта российских авиастроительных технологий в европейскую страну, позволит получить сторонам проекта новые компетенции, выйти с усовершенствованным самолетом на новые рынки.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "ОАК".

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