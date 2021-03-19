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В технополисе "ЭРА" обсудили актуальные вопросы развития геоинформационных платформ военного назначения

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Военный инновационный технополис "Эра"
Военный инновационный технополис "Эра".
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

ЦАМТО, 18 марта. На базе Военного инновационного технополиса "ЭРА" состоялась Первая Всероссийская научно-техническая конференция по развитию геоинформационных платформ военного назначения.

В работе форума приняли участие более 70 представителей органов военного управления, научно-исследовательских организаций и вузов Минобороны России, а также предприятий промышленности, научных и образовательных организаций из 37 регионов России.

Мероприятие проводилось с целью обмена информацией о новых научно-технических разработках, объединения ведущих научных школ, поиска партнеров для сотрудничества по таким направлениям, как создание единого комплекса астрономо-геодезического, навигационного и геоинформационного обеспечения для определения исходных геодезических данных, разработки требований к геоинформационному обеспечению действий наземных робототехнических комплексов военного назначения и путей построения соответствующей мобильной геоинформационной платформы, а также исследование направлений совершенствования геоинформационных платформ и систем.

"Технико-технологические прорывы в области геоинформационного обеспечения повысят оборонный потенциал России и станут залогом безопасности, изменят существующие принципы ведения боя и помогут снизить потери личного состава в мирное и военное время", – подчеркнул в своем обращении к участникам мероприятия начальник технополиса "ЭРА" генерал-лейтенант Владимир Ивановский.

Стоит отметить, что это первая конференция в рамках деятельности новой испытательной лаборатории Технополиса "Геоинформационные платформы военного назначения". Мероприятие позволит в дальнейшем расширить сферы взаимодействия между Минобороны России и предприятиями промышленности в данной сфере.

Конференция организована Военным инновационным технополисом "ЭРА" под руководством Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России и прошла в формате очного общения, а также с использованием средств видеоконференцсвязи. В мероприятии участвовали 7 докторов и 13 кандидатов наук, выступили более 20 докладчиков, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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