Генеральный директор ОСК: на перспективных судах будет не менее 50% российского оборудования

ЦАМТО, 18 марта. В Государственной Думе состоялось заседание экспертного совета по развитию судостроительной промышленности и морской техники, темой которого стали вопросы импортозамещения.

Глава ОСК Алексей Рахманов рассказал о достижениях в области локализации производства судового оборудования, а также о необходимых мерах господдержки.

А.Рахманов отметил, что судостроителями была проделана большая работа по воплощению теории импортозамещения в реальность. Корабелам, по сути, пришлось одной рукой перестраивать производство и корректировать проекты, которые в течение четверти века были ориентированы исключительно на импортное оборудование. Другой – готовить соответствующее нормативное обеспечение.

Таким образом, для ОСК одной из главных задач стал запуск производства отечественных аналогов иностранного судового комплектного оборудования (СКО). К настоящему моменту корпорацией созданы проекты судов, которые на 50% будут укомплектованы российским оборудованием. К примеру, перспективный сухогруз "Финвал-8000" или модульное судно "Соталия".

Также продолжается формирование панели поставщиков, ориентированной на отечественные компании. По итогам 2020 года в мейкерс-лист ОСК вошли 113 российских производителей СКО. "Мы, по сути, проводим предквалификационную работу, которая позволяет иметь дело не с теми, кто пришел "с улицы" и пытается демпинговать, а с теми, кто имеет реальный опыт работы", – отметил генеральный директор ОСК.

Одновременно активно совершенствовалась нормативная база. Была завершена разработка методики подтверждения производства продукции на территории страны. Корабелы поддержали внесение изменений в соответствующее постановление Правительства №719. Теперь, по словам А.Рахманова, важно минимизировать количество исключений – чтобы они не выхолащивали суть импортозамещения.

Кроме того, сейчас готовая продукция из-за рубежа облагается меньшим сбором, чем комплектующие для сборки судового оборудования в России. "Насущным вопросом для нас остается изменение тарифных ставок на комплектующие для локализации судового оборудования, – подчеркнул А.Рахманов, – существующий перекос развитию локализации, безусловно, не способствует".

В свою очередь Владимир Гутенев, координатор Экспертного совета по развитию судостроительной промышленности и морской техники, первый заместитель председателя Комитета ГД по экономической политике и промышленности, отметил, что еще одним значимым шагом по импортозамещению станет внесение изменений в Кодекс торгового мореплавания (КТМ). Законопроект, который находится на рассмотрении в Государственной Думе, наделяет правительство России полномочиями по определению видов деятельности, которые будут осуществляться исключительно с использованием судов отечественной постройки.

"В результате работы над законопроектом удалось прийти к компромиссным формулировкам, взаимоприемлемым и для судостроительной промышленности, и для эксплуатантов судов. В настоящее время законопроект готовится ко второму чтению, поэтому необходимо активизировать работу над нормативной базой, чтобы все решения Экспертного совета были обязательно учтены", – подчеркнул Владимир Гутенев. В то же время, по его словам, перечень работ, закрепленных за судами российской постройки, должен быть как можно более полным и всеобъемлющим.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".