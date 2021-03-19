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ЦАМТО

Одиннадцать полигонов ЦВО впервые оборудованы для новых конкурсов АрМИ-2021

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АрМИ-2018
АрМИ-2018.
Источник изображения: rg.ru

ЦАМТО, 18 марта. Одиннадцать полигонов соединений и воинских частей Центрального военного округа (ЦВО) впервые оборудованы под соревновательные площадки для проведения новых конкурсов АрМИ-21 "Тактический стрелок" и "Меридиан".

Участки для состязаний появились в танковом соединении, дислоцированном в Челябинской области, мотострелковых бригадах в Самарской, Новосибирской и Оренбургской областях, а также на военной базе в Республике Таджикистан.

Для участников конкурса "Тактический стрелок" были организованы специальные трассы с искусственными препятствиями в виде бочек, насыпей, деревянных и бетонных укреплений. Стрелков ждет преодоление дистанции на время, а также тактическое позиционирование с использованием препятствий и неровностей ландшафта в качестве укрытий, стрельба из неудобных позиций по разноразмерным мишеням и скоростная перезарядка оружия.

Для соревнования военных топографов в конкурсе "Меридиан" подготовлены уникальные соревновательные локации азимутного хода с препятствиями, протяженность каждой составляет 12 квадратных километров смешанной местности. Цель конкурса – отработка профессиональных навыков военнослужащих топогеодезических расчетов в ходе выполнения топопривязки и навигации, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

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Страны
Таджикистан
Компании
Минoбороны РФ
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АРМИ-20XX
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