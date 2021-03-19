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ТАСС

В СФ разработали законопроект о предпринимательской деятельности в сфере изучения космоса

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Вид с МКС на пилотируемый транспортный корабль "Союз МС-17" перед стыковкой к модулю "Рассвет"
Вид с МКС на пилотируемый транспортный корабль "Союз МС-17" перед стыковкой к модулю "Рассвет".
Источник изображения: © Иван Вагнер/Роскосмос/ТАСС

В пояснительной записке к документу сказано, что законопроект необходим для создания условий для привлечения инвестиций в развитие российской космической отрасли

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Группа российских сенаторов разработала проект закона, который закрепляет в законодательстве понятие предпринимательской деятельности в области исследования и использования космического пространства. Текст законопроекта, который в четверг будет направлен премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, есть в распоряжении ТАСС.

Авторами законопроекта являются глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов, его заместитель Валерий Васильев и члены комитета Валерий Пономарев и Игорь Морозов.

"Предпринимательская деятельность в области исследования и использования космического пространства - самостоятельная, осуществляемая на свой риск космическая деятельность, направленная на систематическое получение прибыли", - говорится в тексте документа.

Предпринимательская космическая деятельность осуществляется в соответствии с принципами обеспечения государственных интересов, в том числе безопасности государства, стимулирования использования коммерческими организациями и индивидуальными предпринимателями собственных ресурсов для развития космической деятельности и ракетно-космической промышленности, защиты государством прав и законных интересов участников предпринимательской космической деятельности.

"Предпринимательская космическая деятельность осуществляется в следующих формах: использование объектов промышленного, наземного испытательно-экспериментального, моделирующего, учебно-тренировочного комплексов, объектов наземной космической инфраструктуры, проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ, изготовление космической техники, в том числе космических систем дистанционного зондирования Земли, связи и вещания, навигации гражданского назначения, проведение проектных, монтажно-наладочных работ, продажа космической продукции и иные сделки с ней", - уточняется в проекте закона.

Как говорится в пояснительной записке, необходимость принятия законопроекта обусловлена потребностью развития предпринимательской космической деятельности в РФ, создания благоприятных условий для привлечения частных инвестиций в развитие российской космической отрасли, повышения конкурентоспособности частных российских космических предприятий на мировом рынке и развития российских космических технологий. "Потребность создания государственного частного партнерства в сфере космической деятельности основана на необходимости привлечения российских частных космических предприятий в освоение и развитие Арктики", - подчеркивается в документе.

Зондирование Земли

Еще один законопроект, который сенаторы в четверг направят премьер-министру РФ, разработан в целях создания законодательной основы для регулирования предпринимательской деятельности в области дистанционного зондирования Земли, установления принципов предоставления данных зондирования для целей обеспечения обороны и безопасности России.

"Необходимость принятия законопроекта обусловлена потребностью развития предпринимательской космической деятельности в РФ, создания благоприятных условий для привлечения частных инвестиций в развитие российской космической отрасли, повышения конкурентоспособности частных российских космических предприятий на мировом рынке, развития российских космических технологий, а также потребностью на уровне федерального законодательства установить принципы предоставления данных дистанционного зондирования Земли для целей обеспечения обороны и безопасности России", - говорится в документе.

В предлагаемом законопроекте определяются основы правового регулирования деятельности в области дистанционного зондирования Земли, вводятся понятия дистанционного зондирования, деятельности по дистанционному зондированию, первичных данных дистанционного зондирования, сервисных продуктов.

Кроме того, в нем регулируется предпринимательская деятельность в сфере дистанционного зондирования Земли, сервисных услуг и продуктов.

Согласно документу, дистанционное зондирование Земли является процессом получения информации о поверхности Земли при помощи космических средств, оснащенных различными видами съемочной аппаратуры.

Как говорится в законопроекте, российские организации и индивидуальные предприниматели могут заключать сделки с целью извлечения прибыли в сфере дистанционного зондирования Земли при обязательном соблюдении следующих условий: сделка заключается исключительно в мирных целях в рамках гражданского оборота, предметом сделки выступают космические системы гражданского назначения, конечным пользователем или заказчиком по сделке является частная организация или орган государственной власти, не отвечающий за оборону и безопасность своего государства.

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Страны
Россия
Проекты
Арктика
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