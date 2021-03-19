В Японии прошли успешные стендовые испытания новой ракеты-носителя H-III

Ожидается, что первый запуск может состояться уже в течение 2021 финансового года

ТОКИО, 18 марта. /ТАСС/. Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) провело успешные стендовые испытания новой двухступенчатой ракеты-носителя H-III. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте агентства.

"В качестве одного из этапов по подготовке к запуску H-III на территории космодрома Танэгасима [на юго-западе Японии] были проведены успешные криогенные испытания [по заправке баков ракеты]", - подчеркивается в заявлении JAXA.

Ожидается, что первый запуск новой ракеты-носителя может состояться уже в течение 2021 финансового года (продлится с 1 апреля 2021 года по 31 марта 2022 года).

H-III является крупнейшей ракетой-носителем Японии, работающей на жидком топливе. Ее длина составляет 63 м, диаметр - 5,2 м. Ожидается, что на солнечно-синхронную орбиту она сможет выводить полезный груз массой более 4 тонн, на геопереходную орбиту - массой более 6,5 тонн.

По данным агентства Kyodo, таким образом H-III в сравнении со своей предшественницей ракетой-носителем H-IIA сможет выводить спутники, масса которых будет больше в 1,3 раза. При этом производство H-III будет менее затратно благодаря ее упрощенной конструкции, что сможет снизить стоимость запуска на 50%, до 5 млрд иен (около $45,8 млн) в сравнении с H-IIA.