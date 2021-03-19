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Интерфакс-АВН

Госдеп отводит Китаю критически важную роль в денуклеаризации Северной Кореи

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Ядерный объект в КНДР
Ядерный объект в КНДР.
Источник изображения: rusvesna.su

Гонконг. 18 марта. ИНТЕРФАКС - Китай играет ключевую роль в деле денуклеаризации КНДР благодаря своему экономическому влиянию на Северную Корею, которое он должен использовать, заявил журналистам госсекретарь США Энтони Блинкен.

Денуклеаризация, по его словам, отвечает и интересам самого Китая и он может "сыграть критически важную роль в том, чтобы побудить Северную Корею к денуклеаризации", сказал Блинкен на брифинге в Сеуле.

"У Пекина есть интерес, явный личный интерес в содействии денуклеаризации КНДР", - сказал он.

Дипломат пояснил, что политика и ракетно-ядерные программы Пхеньяна являются "источником нестабильности, источником опасности и очевидной угрозой для нас и наших партнеров, но Китай действительно заинтересован в том, чтобы помочь справиться с этим".

Госсекретарь отметил "уникальные" отношения Китая и Северной Кореи и "огромное" влияние Пекина на Пхеньян.

"Я надеюсь, что, что бы ни случилось в будущем, Китай будет эффективно использовать это влияние", - сказал он.

Брифинг состоялся по итогам визита в Сеул Блинкена и шефа Пентагона Ллойда Остина, где они провели диалог с южнокорейскими партнерами в формате 2+2.

Решение вопросов, связанных с ядерной и баллистической ракетной программами КНДР, являются приоритетом для альянса Южной Кореи и США, говорится в совместном заявлении сторон по итогам переговоров.

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Страны
Китай
КНДР
США
Южная Корея
Проекты
Ядерный щит
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