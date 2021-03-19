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ТАСС

Испытания новых российских ионных двигателей в космосе пройдут в 2025-2030 годах

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Вид на Землю с борта МКС
Вид на Землю с борта МКС.
Источник изображения: © Фото : Роскосмос/Олег Артемьев

Исследовательский центр им. М. В. Келдыша уже создал изделия мощностью от 200 Вт до 35 кВт

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Исследовательский центр им. М. В. Келдыша (входит в Роскосмос) рассчитывает провести летные испытания ионных двигателей в 2025-2030 годах. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия.

"Надеемся, что мы облетаем наши изделия в 2025-2030 годах", - сказали в Центре Келдыша, уточнив, что конкретный способ проведения летных испытаний обсуждается.

Как уточнили в пресс-службе, Центр Келдыша уже создал изделия мощностью от 200 Вт до 35 кВт. В настоящий момент подтверждаются их ресурсные характеристики. "Ведется предварительная проработка создания двигателя мощностью 100 кВт", - отметили на предприятии.

Как сообщили в Центре Келдыша, двигатели малой мощности будут использоваться в низкоорбитальных малых космических аппаратах, высокой - в тяжелых транспортных системах. Стандартный срок активного существования современной двигательной установки, как и аппарата в целом, - 15 лет, к такому сроку службы ионного двигателя стремятся разработчики центра.

В июне прошлого года специалисты Центра им. Келдыша провели огневые стыковочные испытания ионного двигателя ИД-200 КР. Как уточнили тогда в Роскосмосе, модификации ионных двигателей серии ИД-200 могут использоваться для коррекции орбиты спутников, а также для реализации миссий по освоению дальнего космоса.

Ионные двигатели

Ионный двигатель - один из типов электроракетных двигателей. Он представляет собой ускоритель частиц, в котором разделены процессы ионизации и ускорения, что позволяет добиться высоких скоростей истечения рабочего тела и эффективного преобразования электрической мощности в кинетическую энергию струи, однако плотность тяги ограничена.

Активные работы по электроракетным двигателям проводились в СССР, с начала 80-х годов в космических аппаратах использовался и в настоящий момент для коррекции орбиты спутников используются стационарные плазменные двигатели (СПД) производства ОКБ "Факел". Сейчас разработкой ионных двигателей также занимается Конструкторское бюро химавтоматики совместно с Московским авиационным институтом. В настоящее время в мире эксплуатируются ионные двигатели трех типов: с разрядом постоянного тока мощностью 450-3500 Вт (XIPS-13 и NSTAR в США и Т-5 в Великобритании), с высокочастотным (радиочастотным) разрядом (RIT-10 в Германии) и со сверхвысокочастотным разрядом мощностью до 750 Вт (-10 в Японии).

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