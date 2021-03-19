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Известия.ru

Назван срок испытаний российских ионных двигателей

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Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

Летные испытания российских ионных двигателей планируют провести в 2025–2030 годы, сообщили в исследовательском центре имени Келдыша (входит в «Роскосмос»).

В пресс-службе уточнили, что изделия мощностью от 200 Вт до 35 кВт уже созданы, в настоящий момент подтверждаются их ресурсные характеристики.

«Ведется предварительная проработка создания двигателя мощностью 100 кВт», — пишет ТАСС в четверг, 18 марта.

В Центре Келдыша отметили, что конкретный способ проведения летных испытаний еще обсуждается.

Двигатели малой мощности будут использоваться в низкоорбитальных малых космических аппаратах, высокой — в тяжелых транспортных системах. Стандартный срок активного существования современной двигательной установки, как и аппарата в целом, — 15 лет. Именно к такому сроку службы ионного двигателя стремятся разработчики.

В августе прошлого года Центр имени Келдыша разработал наноматериал для космических кораблей, способный самовосстанавливаться при повреждении.

Как рассказал гендиректор предприятия Владимир Кошлаков, если в материале появится отверстие, то оно «зарастет» в течение нескольких секунд.

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Центр Келдыша
Проекты
Наноиндустрия
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