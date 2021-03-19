Роль оператора умной дорожной инфраструктуры может взять на себя АО "ГЛОНАСС"

Москва. 17 марта. ИНТЕРФАКС - АО "ГЛОНАСС" готово взять на себя роль оператора умной дорожной инфраструктуры, заявил на проходящем в Минске форуме "Умные устойчивые города: организационные и технические аспекты развития" директор департамента инновационного развития компании Алексей Дрожжинов.

"Технологические возможности АО "ГЛОНАСС" могут быть успешно применены для развития автономного вождения. В арсенале компании есть для этого всё необходимое: сервисная платформа (ГАИС "ЭРА-ГЛОНАСС" и "АСМ ЭРА"), система высокоточной навигации, сеть связи с высокой доступностью и наибольшим покрытием (multiMVNO), - сказал Дрожжинов, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы компании, распространенном в среду.

По его словам, комплексное применение этих технологий позволяет ускорить появление подключенного транспорта на дорогах общего пользования

Дрожжинов проинформировал участников форума о том, как ГАИС "ЭРА-ГЛОНАСС" сегодня способствует реализации задач АПК "Безопасный город" по повышению безопасности дорожного движения с использованием больших данных и искусственного интеллекта.

В докладе Дрожжинова на форуме отмечалось, что АО "ГЛОНАСС" заинтересовано в партнерстве по целому ряду направлений. В частности, таким как создание независимой национальной системы экстренного реагирования при дорожно-транспортных и иных происшествиях на автомобильных дорогах; разработка единой навигационной интеллектуальной платформы; внедрение высоконагруженных систем мониторинга движимых и стационарных объектов; использование технологии высокоточного позиционирования (РРР); создание интеллектуальных сервисов "Безопасный город" и "Телемедицина".