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ТАСС

Госдума повышает в несколько раз штрафы для уклоняющихся от призыва

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Отправка призывников в Санкт-Петербурге
Отправка призывников в Санкт-Петербурге.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Гальперин

Корректировки вносятся в статьи 21.1-21.7 КоАП

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Госдума на заседании в среду приняла в первом чтении внесенный группой депутатов-единороссов законопроект о многократном увеличении административных штрафов за нарушения в сфере воинского учета, в том числе для уклоняющихся от призыва на военную службу.

Корректировки вносятся в статьи 21.1-21.7 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Эта глава содержит статьи, предусматривающие административную ответственность за различные нарушения в области воинского учета. Максимальное наказание за подобные нарушения сейчас - штраф в размере 1 тыс. рублей.

Согласно законопроекту, неявка гражданина, состоящего или обязанного состоять на воинском учете, в установленные сроки в военкомат, в том числе по повестке, без уважительной причины, неявка на постановку на воинский учет или снятие с учета, уклонение от внесения изменений в документы учета повлечет штраф от 1 тыс. до 5 тыс. руб. (сейчас от 100 до 500 рублей). Аналогичное повышение штрафов предусмотрено за уклонение гражданина от медицинского освидетельствования либо обследования по направлению комиссии по постановке на воинский учет или призывной комиссии. С 500 рублей до 5 тыс. рублей повышается штраф за умышленную порчу или уничтожение удостоверения гражданина, подлежащего призыву на военную службу, военного билета, заменяющей его справки, их небрежное хранение.

Факт уклонения будет установлен в рамках административного расследования. Одновременно предусматривается, что неявка "на мероприятия, связанные с постановкой на воинский учет и призывом на военную службу", также станет поводом для возбуждения административного производства.

Усиливается ответственность руководителей организаций и других должностных лиц, а также должностных лиц органа местного самоуправления, ответственных за военно-учетную работу, которые в установленный срок не предоставили в военкомат списки граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет. Штраф за это составит от 3 тыс. до 10 тыс. руб. (сейчас от 300 рублей до 1 тыс. рублей). Если руководитель или другое ответственное лицо не сообщили в военкомат о принятии на работу, учебу или об увольнении, отчислении граждан, состоящих или обязанных состоять, но не состоящих на воинском учете, то штраф составит от 3 тыс. до 10 тыс. рублей (сейчас от 300 руб. до 1 тыс. рублей).

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