Танковые части ВСУ на Донбассе срочно доукомплектовывают Т-72АМТ и Т-64БВ

Источник изображения: Фото: Укроборонпром

Т-72АМТ

В марте текущего года ремонтные предприятия Украины поставили ВСУ 25 танков. Так, в начале месяца в Киев было передано 6 Т-72АМТ.

15 марта стало известно, что из цехов харьковского бронетанкового завода в войска ушло 9 Т-64БВ образца 2017 года. Эта техника получила новые средства связи, тепловизионный прицел и другие новшества.

Также партию из 10 машин передал львовский БТЗ. Судя по фотографиям, большая часть из них, это упомянутые выше Т-64БВ.

Источник изображения: Фото: Укроборонпром

Львовский Т-72 "Урал-1" выпуска до 1979 года.

Стоит отдельно рассказать о замеченном там единственном Т-72 (Объект 172М1) ранних выпусков, снятом с производства еще в 1979 году. У него поменяли рацию, и неэффективный ночной прицел заменили на тепловизор. Плюс навесили динамическую защиту "Контакт-1" и "обули" в гусеницы от Т-80.

Похоже, что украинское командование перед обострением обстановки на Донбассе решило поставить в строй все, что еще может хоть как-то двигаться, в том числе даже такие старые танки.

Кроме поставок с завода, технику ремонтируют непосредственно в войсках. Только бригады из Львова в последнее время вернули в строй 10 единиц.

Источник изображения: Фото: Укроборонпром

Харьковский Т-64БВ образца 2017 года

Все это делается в большой спешке. Как признаются сами представители украинского ВПК, работы выполняются с опережением, без финансирования.

Происходящее еще раз свидетельствует о том, что ВСУ готовятся к наступлению на непризнанные народные республики Донбасса.

Дмитрий Лемешко